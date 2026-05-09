Idi cedi Danetu kilu! Brutalno prozivanje Sofije i Terze, ona zapretila Kačavendi: Treba da ljubiš Đedovićevu sliku! (VIDEO)

Haos u programu!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koje vodu i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Oni su na samom početku otkrili da će današnja tema biti "Ljubav ili novac", a prvi gosti su Sofija Janičijević i Borislav Terzić Terza.

- Nije mi on bio potreban kao partner. Koju god priču da on čuje on u to veruje. Nama veza nije funkcionisala zadnjih mesec dana - rekla je Sofija.

- Ona opet hoće da demantuje Darka! Ona to prizna, a onda kaže da ja verujem. Ona laže! Kad su krenula pitanja oko Daneta, tu je već htela da se ograđuje. Ko je video da je nama loše i da nismo svaki dan bili zajedno? Ja smanjio s*ksualne odnose zbog njene porodice da ne gledaju. Blamu jedan - govorio je Terza.

- On je folirant jer je prelazio preko katastrofalnih stvari i ostajao sa nekim koga je voleo, a to je Milica. On mene da je voleo verovao bi meni. Ja sam rekla da nisam verena. Kupio je mnogo zlatnog nakita, ali me nikad nije verio. Nisam se žvalavila, nikad nisam imala s*ksualne odnose. On je to smatrao kao vezu, neka smatra i onda je bio sa mnom, a ja smatram da to nikakva veza nije. Ja bih volela da puste to jer ne mogu da se ogadim nikad nikom - nastavila je Sofija.

- Najgore je kad veruješ Sofiju, a ti skačeš i braniš je, a napolju se ljudi smeju. Budaletino, idi tamo da dedom - rekao je Terza.

- Idi ti sa k*rvom - dodala je Sofija.

- Beži, dr*ljo. Idi tamo sa dedom i cedi mu onu kilu. Gadna si mi, ološu jedan - govorio je Terza.

- Ovaj lešinar iz Kaluđerice. Meni je stigla fotografija da prosledim doktoru. Čovek koji me je ostavio jedom ostaviće me i drugi put, kao što su mi napisali ovde - nastavila je Sofija.

- Je l' tebi žao što si se pomirila sa Terzom i izgubila Daneta? - pitala je Milena.

- Ne, nego jer sam mu dala drugu priliku - rekla je Sofija.

- Njena baba je možda ljubomorna jer je Sofija bila sa Danetom, možda se njoj sviđa Dane - dodao je Terza.

- Ako je mogao da svari trojke, kako ne može da svari materijalnu korist bez emocija? Ja nikad ne pričam ništa bezveze. Milena, žao mi jer smo ušle u sukob. Ja kad sam ulazila u osmicu znala sam za neke od vas neke stvari, a ti ćeš najbolje da znaš da li pričam istinu. Ja znam moge stvari, ali znaš kako kaže Đedović... Njegovu sliku treba da staviš u sobu i da je ljubiš svaki dan - nastavila je Sofija.

- Zašto misliš da će neko da ti veruje da nisi imala s*ksualni odnos? - pitala je Kačavenda.

- Zato što nije moguće. Ja tvrdim da nisam imala odnose sa njim - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić