DA IMA ZA GORIVO, FRIŽIDER... Pogledajte kako je Sofija tepala Danetu (70) i molila ga da majci Brankici šalje pare: Dušo, slikaj joj Western!

Sofija Janićijević tvrdila je da njena majka Brankica nije bila upućena u detalje njene afere sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim (70), kao i to da je novac slao isključivo za nju, a ne zna majku. Međutim, sada je ponovo demantovana.

Priznala je nedavno da je Dane otplaćivao rate Brankičinog kredita (iako majka to napolju demantuje), a sada smo došli u posed privatnih poruka Sofije i Daneta, gde ga moli da, dok je ona u "Eliti", njenoj majci šalje novac.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od Western-a kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je brižna Sofija.

Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftne derivate.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno... Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija, koja se, podsetimo, predstavljala kao uspešna preduzetnica i vlasnica salona luksuznog nameštaja.

Iako se hvalila da ni dinar od honorara iz "Elite" nije digla sa računa, Danetu je priznala da majci nije ostavila novac.

- Ostavila sam joj jako malo, jer kad sam joj ostavila prošli put rekao si:"Uzmi" i posle nisam vratila i jako malo ima.

Naravno, mislila je i na sopstvene potrebe, te je Danetu tepala samo kako bi joj plaćao skupe haljine, vozačku dozvolu, administrativne takse...

- Išla sam uživo da vidim kada sam uzela haljinu za svadbu, 80.000 dinara - pisala je Sofija.

- Sutra bi trebalo da platim Darku što je dao policajcu, ne znam kako ću dušo, tu obavezu imam i da odem u policiju dap latim taksu za vozačku da bi mogla mama da je podigne za pet dana - glasi samo jedna od poruka.

- Dušo moja, idi ako možeš do Western-a da platim ovom sutra, a nemam kad da dolazim u auto školu, gotovo više. Treba da mu platim 200 evra i taksu 20 evra za predavanje vozačke - pisala je Janićijevićeva.

