NEKA GA JE SRAMOTA OBRAZA! Baka Milanka, Stanijina gladijatorka, žestoko odgovorila Janjušu na uvrede: Ona je za njega INSTITUCIJA!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević je tokom "Pitanja novinara" ušla u žestoku svađu sa Markom Janjuševićem Janjušem i Ivanom Marinkovićem, gde su pale žestoke optužbe i reči, a Janjuševiću su posebno zasmetali njeni glasači, koje je uvredio i opsovao.

Janjuš je udario na Stanijine "gladijatore", vatrene glasače, koje je počastio psovkama i uvredama, a posebno je imenovao baku Milanku Milisav, jednu od vodećih Stanijinih obožavateljki, koja joj je svojevremeno kupila i opremila kuhinju prelepim posuđem i modernim uređajima.

Milanku smo tim povodom kontaktirali.

- Meni je užasno njegovo ponašanje. Pre svega ne poznaje me, ne zna ništa o odnosu naših porodica... Da smo kućni prijatelji više od 17 godina, kao najrođeniji smo... Da Staniju volim kao svoje dete, da je ta Stanija više pružila poklona meni nego ja njoj, a lupeta li lupeta... Imam 63 godine, neka ga je sramota obraza. Stanija je institucija za sve njih tamo, nisu oni svesni ko je Stanija - rekla je ona za Pink.rs i posebno se dotakla Ivana Marinkovića.

- Samo nemoj on da priča o roditeljstvu Stanija. Mnogo pomaže domove za nezbrinutu decu, o tome ne priča i ne hvali se, a sto se tiče roditeljstva - kad ona odluči i ne sumnjam da će biti najbolja majka. Samo onaj ko je poznaje više od 17 godina, poput mene, zna koliko je Stanija humana, počev od fruškogorskih manastira i domova za nezbrinutu decu. Sram ih bilo sve!

