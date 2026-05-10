AKTUELNO

Domaći

NE BRANIM IM DA VIĐAJU DETE: Milica Veličković otkrila u kakvim je odnosima sa Terzićima, a evo da li će on zauvek ostati N.N. OTAC!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovornica reportera Nemanje Vujičića bila je Milica Veličković, koja je na samom početku razgovora otkrila šta se dešava na njenom privatnom polju, kao i da li je spustila loptu sa porodicom oca svog deteta, Borislava Terzića Terze.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako si?

- Dobro sam, hvala na pitanju. Nikada bolje nisam bila.

Da li tvoj osmeh na licu izaziva neka jača polovina?

- Ne. Nisam se zaljubila, ali se prepuštam lepim osećanjima, kako ne bih osećala ono loše, što sam osećala u nekom prethodnom periodu. Simpatiju imam, ali nisam u nekom odnosu, ne planiram ni da budem do daljnjeg. Nemam volju, ni želju za tim. Previše sam osuđivala sebe za neke stvari, sad više to radi, kada su drugi u pitanju. Sa ćerkom sam stalno, porodicom i prijateljima. Okružena sam ljudima koje volim.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je ćerkica?

- Moja Barbara je super. Sve je pametnija, krenula je u vrtić. Ne fali joj ništa, srećna sam jer je zdravi i prava, a kako vreme prolazi, to mi je najvažnije. Čuva je moja baka, nije joj zabranjeno ni da ide kod druge, ali je trenutno kod moje.

U kakvom si odnosu sa Terzinom porodicom?

- U dobrom smo odnosu. Ne branim ni njemu, a ni njima da vidi dete. U dobrom smo odnosu, što ne znači da ću ja biti sa njim u dobrom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si primetila da Terza pati? On je čak kleknuo, da te moli za oproštaj.

- Sve što on priča, neka ide na njegovu dušu. On je kleknuo, pa posle svašta izgovorio na moj račun. Ne branim mu da viđa dete. Eto, možda me i tuži, jer je rekao da sam mu pare tražila, samo da ne tuži za iznudu(smeh), ne znam.

Da li vidiš da mu ne ide u ljubavnim odnosima?

- Meni ljudi govore to, da mu se to sve vraća, jer mu ne ide u ljubavnom životu. Moja ćerkica i ja živimo isto, i kad je tako. Moja ćerka nema oca.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si razmišljala da promeniš to N.N.?

- Mogu ja to da promenim, ali moja ćerka neće nositi njegovo prezime. Dok je on mene vređao u ''Eliti'', naša ćerkica je imala zdravstvene probleme, temperaturu, nije išla u vrtić...

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita uživo

#Elita vesti najnovije

#elita najnovije

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ON JE SAMO DONOR: Milica Veličković priznala koliko bola se nakupilo u njoj zbog Terzine izdaje, pa otkrila da li će mu dozvoliti da viđa njihovu ćerk

Domaći

MOJA ĆERKA IH NE ZANIMA: Milica Veličković istakla da se Terzina porodica ne interesuje za Barbaru, pa otkrila da li se čula sa njima

Domaći

SRELI SMO SE NA JEDNOM DOGAĐAJU: Breskvica progovorila o svom poslednjem susretu sa Vojažem, pa otkrila da li je bila u vezi sa fudbalerom! (VIDEO)

Zadruga

RATNE SEKIRE ZAUVEK ZAKOPANE! Anđela istakla da je primirje sa Kačavendom iskreno, otkrila da joj ništa ne zamera! (VIDEO)

Domaći

PLAŠIM SE DA ME NE IZIGRA: Aneli otkrila da stahuje da će Baja uspeti da je rastavi od Luke, pa otkrila da li bi mu podarila SINA! (VIDEO)

Domaći

MUNJEZ VIŠE NEĆE BITI N.N OTAC: Stefani priznala da je spremna za DNK TEST! Otkrila kako sada izgleda njen i Dujkovićev odnos, ali i kako njegovi rodi