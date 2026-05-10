Nedostaje mi tata, šetam ulicama i prolazi mi kroz glavu: Milica se umalo slomila na pomen pokojnog oca, a evo šta kaže kada je reč o novčanoj pomoći Terzića

Ulazak u rijaliti, Milici Veličković promenio je život iz korena, budući da je iz Elite 7 izašla u drugom stanju, stanju o kom nije mogla ni da mašta, a kako ju je u sledećoj sezoni verenik prevario, Milica je sada otkrila da li se kaje zbog odnosa sa njim!

Kada je reč o tome šta bi rekla naslednici, tačnije ćerkici Barbari, kada bi je pitala da li se kaje zbog odnosa sa Terzom, Milica je istakla da bi joj rekla da se kaje.

- Da, ja se kajem! Kvalitetnu osobinu?! On je vredan, to je jedino što mogu da kažem za njega, što mu i govore da je kućna pomoćnica. Njoj bi rekla da je samo vredan, a tebi bih imala dosta epiteta da kažem, ali nema potrebe - rekla je Milica, a onda je otkrila da ima veliki strah od toga kako će njena naslednica reagovati na naslove u medijima:

Iskreno, da, baš se tripujem oko toga što će moći uskoro da čita sve. Ja sam rekla vaspitačici za sve, ide sa malo starijom decom, rekla sam da radi sa njom sve isto kao i sa ostalom decom, mama i tata...Ne razume ona još, ne pita, ali nisam rekla: "Nema ona tatu", ali kada bude crtala, neka crta. Zavisi sve od njenog karaktera...Ako bude bila ista kao tata, pa ne može, ja mislim da smo mi plodovi svojih roditelja. Meni je otac preminuo dok sam bila mlada, ali sam sve neke kvalitete koje devojka treba da ima, pokupila od njega, naravno, imam ja i mana.

"Nedostaje mi tata, stalno mi prolazi kroz glavu"

Milica se ovom prilikom osvrnula i na svoju porodičnu priču, pa je tako otkrila da joj otac tek sada mnogo nedostaje, budući da je bez njega, podsetimo, ostala kada je bila mala.

- Ne bi mene moj otac iskritikovao što sam radila u rijalitiju, ali jeste posle toga, što se nisam obuzdala što se tiče Barbarinog tate. Ja uz nju rastem kao majka...Toliko mi nedostaje tata u mali milion situacija, prođem kroz neke ulice i stalno mi prolazi kroz glavu on, ali mislim da se ništa od ovoga ne bi desilo da je on tu! - rekla je ona, a potom je otkrila i da Terza ne plaća nikakvu alimentaciju:

Ne, ne plaća alimentaciju, on je N.N. lice, to sam svesno uradila. Najlakše je da se dogovorimo, to što je on pričao da je meni samo do para, vidimo kome je. Nije video dete tri puta, a u rijalitiju je. Jesu, kada su je videli, posle rođendana, kupe oni njoj nešto, ali da ja uzimam alimentaciju, ne uzimam.

Autor: Nikola Žugić