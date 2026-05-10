Pa ko ovu dramu režira?! Pomirenja im traju kao jogurt! Pukla tikva, opraštanje, pa opet raskid: Šta se dešava sa Anđelom i Gastozom?! (FOTO)

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz izašao je ruku pod ruku iz ove sezone sa svojom devojkom Anđelom Đuričić, sa kojom je nastavio ljubavnu vezu i nakon rijalitija, no, ipak je uslediol niz raskida i pomirenja, te se svi pitaju, šta se dešava sa ovim ljubavnim parom?!

Gastoz i Anđela su, naime, počeli da žive zajedno u njegovom luks stanu u Zemunu, odakle je čak i ona snimala lajvove na društvenoj mreži tiktok. No, međutim, usledio je i prvi raskid koji je digao ogromnu prašinu u javnosti, ali su oni stali na put ovim pričama, te su tako objavili pomirenje.

Ova veza tekla je kao i svaka druga, sve dok se ponovo nisu otpratili sa instagrama i time dali naznaku fanovima, ali i sedmoj sili, da je došlo do raskida ove velike ljubavi.

No, nedugo nakon toga, Gastoz je objavio na svom instagramu video snimak na kom govori da je Anđela žena njegovog života, te je tako ljubi pred stotinama hiljada svojih pratioca. Ali, ni ova idila nije dugo trajala, kada je Gastoz objavio raskid sa Anđelom, što je potvrdio i na promociji albuma pevača Nenada Jovanovića Blizanca.

Do zapleta dolazi kada su se oboje pojavili na rođendanu njegovog prijatelja, Anitinog bivšeg dečka, Boškića, a snimci su odmah usijali mreže. Isto tako, snimci sa sinoćnje žurke, na kojoj se vidi i Anđela u njegovom društvu, pokrenuli su priče i nagađanja da su se oni ponovo pomirili, ali se korisnici socijalnih mreža već neko vreme pitaju šta se dešava sa ovim ljubavnim parom?!

Autor: Nikola Žugić