Moli Boga da joj Ahmićke sjašu s grbače: Staniji pukao film, žestoko ispljuvala Situ i Aneli, pa nagazila Maju! (VIDEO)

Ključa od besa!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Staniju Dobrojević u novom delu imanja u Šimanovcima, koja je progovorila o svom ratu s Aneli Ahmić, ali i drugim temama u Beloj kući.

- Stanija, ove nedelje si prošla svašta nešto. Šta ti je najteže palo od svega i kako se nosiš sa dodatno produbljenim ratom sa Aneli? - upitao je Darko.

- Totalno nepotrebno za nju jer Asmin i ja više nismo zajedno, nakon tri godine ne treba više da me pominje. Ona me konstantno podbada i napada, ja moram da se branim. Ničim izazvana je počela da upliće to što sam rekla navodno za Noru, iako smo to rešile u prvih deset dana mog ulaska. Dete nikad tako nije nazvano, rekla sam joj da mi je žao i ona je prihvatila izvinjenje da bi ona sada opet potencirala tu temu. Kada je upala u radio, pukla sam i rekla sve što mislim. Njena sestra mi radi o glavi već tri dana, izvoli dođi ovde rešavaj svoje probleme i skini se meni s grbače. To je organizovana priča sa Mićom i Lukom, zamisli njih dvojica meni cvile za 2 miliona. Možda je čak umešan u sve i Osman Karić pošto je kod njega dolazila ta Elma, ta banda je spremna na sve apsolutno. Ona ima nervna rastrojstva jer igra između onoga što oseća i onoga što joj govore ovi spolja da bi bila prvo mesto. Šta god i kako god nek se skinu meni sa vrata. Mogu samo da okače moju sliku i zahvale mi se za visoke honorare, a sad im i to nije dosta nego gaze preko svih za prvo mesto - rekla je Stanija.

- Šta ćemo sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Sve sam rekla kod Drvenceta i bila sam u pravu. Samo sam mu tražila da je čist, takvu je sliku imao pred moj ulazak. Uticali su drugi, Asmin ga je rešio u roku odmah. Ja nikad nisam u vezi bila muško, to ne želim apsolutno. Mi za sada imamo naše razgovore, ali hoću čist teren i pitala sam ga kada mi je on rekao da je čist. Do njega je i hrabro srce bi moglo da stane ovde iza mene, moji fanovi bi voleli da imam super heroja iza sebe. Kada se pokaže hrabro srce na delu, taj mu dajte kredit - rekla je Stanija.

- Odjeknula je tvoja nominacija sinoć - rekao je Darko.

- Ne znam zašto me gazi ako je već uplovila u vezu s mojim bivšim. Nanosi mi bol svesno, nije joj dovoljna sva moja muka već mi dodatno pakoste i još više mi otežavaju. Stvarno ih ne primećujem - rekla je Stanija.

- Luka ti je brojao kese na slavi, mnogi su pokušali da oskrnave tebe i tvoje fanove - rekao je Darko.

- Na svu moju muku ovde, još imam muku i sa ovim polulikovima odnosno ostacima propalih muškaraca. Ustaje jedan Marinković veliki otac da mi udara na majčinstvo, Janjuš da je uspešni košarkaš on mene ne bi pljuvao. Ja imam pravo da se branim u raspravi, ali nemam potrebu jer znam ko sam i šta sam. Luki nek šalju kese i viljuške, a on se plaši da čovek iz senke ne uplati novac za moju pobedu. Za 20 godina još nisam čula da je neko uspešan mene gazio, to su sve propali likovi - rekla je Stanija.

- U jednom četu napolju je Asmin priznao Aneli da ti zarađuješ 100.000 evra, a ovde te diskredituje da kupuješ kompletiće za 15 evra - rekao je Darko.

- On je znao moju zaradu kada smo počeli da se zabavljamo, a ona je ovde to pomenula na klupici. Ja sam žena koja pravim biznise i lovu, a Asmin mene nikad nije finansirao već je učestvovao u troškovima. On je lično mene vozio na slikanja u Majami za moje kompanije, a kući se vraćam sa ogromnim kesama jer sam zaštitnik brend - rekla je Stanija.

- Je l' bi poslala neku poruku svetu? - upitao je Darko.

- Gladijatori samo jako, izaberite vođe organizacija i idemo jako do kraja - rekla je Stanija.

Autor: N.P.