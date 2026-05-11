Moje srce je hrabro, ali... Anđelo priznao da se on i Stanija nisu sreli u pravom trenutku, ali ostavlja mogućnost za vezu! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o flertu sa Stanijom Dobrojević.

- Anđelo, šta se dešava sa Stanijom? - upitao je Darko.

- Mi ćaskamo, ja jesam hrabro srce kad se zaljubim i volim, ali sad ne znam da li sam njeno hrabro srce. Smatram da bi bilo mnogo drugačije da je situacija drugačija, ovo je pogrešan trenutak za naše upoznavanje obzirom da ni ona sama sa sobom nije čista kad je u pitanju njen ljubavni odnos s Asminom. Ona planira neku budućnost i ozbiljnu vezu, a kad bih bio direktniji da smo napolju siguran sam da bih se viđali. Ja nikad ne planiram unapred, bilo bi drugačije i bio bih mnogo direktniji - rekao je Anđelo.

- Kakvo ti mišljenje imaš o njoj? - upitao je Darko.

- Ja kad je gledam ona ima mirnu energiju, ali mnogima je nepristupačna i zato nemaju pravo mišljenje o njoj - rekao je Anđelo.

- Šta se dešava sa Lukom i Anitom? - upitao je Darko.

- Mislim da je Luku spucala realnost u ovom trenutku. Njih dvoje kad nešto zacrtaju, srljaju u to i mislim da nisu razmišljali o svim tim stvarima. On treba tek da vidi ko je ona i šta je, a i kako se ponaša kad ima novca. On će tek shvatiti kakva je Anita osoba, a ona nema dobar odnos s majkom kako je meni predstavljala. Tek će sve videti kad izađu napolje - rekao je Anđelo.

- Kakav je tvoj odnos sa Aneli? - upitao je Darko.

- Ne mrzim je, ali neću s njom biti dobar do kraja i družiti se posle onih reči - rekao je Anđelo.

Autor: N.P.