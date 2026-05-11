Ja sam njena karma: Maja razvezala jezik i brutalno oplela po Staniji, pa Sofiju unakazila! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Maju Marinković koja je progovorila o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta misliš o Staniji? - upitao je Darko.

- Stanija je za mene postala opasna rijaliti srdačna, sprdnja. Slažem se da sam joj pokvarila planove. Nije dobila to što je očekivala i prosula se. Pokušava sada da se iskoprca, pokušava da se usukobi sa drugima, da im je svima skinula maske. Ja sam njoj skinula masku. Ja sam karma, mene karma ne moze da stigne. Ja sam njena karma - rekla je Maja.

- Šta misliš o svađama Asminovim i Stanijinim? - upitao je Darko.

Aneli, ja ne podržavam uzimanje deteta na takav način u usta. Ja sam rekla jadno dete, aludirajući na kakve postupke imaju otac i majka. Stanija koja snima klipove sa Dačom u hotelu spominjući dete, to osuđujem. Aneli kad je nasrnula na Asmina, ko zna šta bih ja uradila. Mora žena negde da pukne, al moram da ti kažem još nešto. I ona koristi dete kad njoj to odgovara. Kada ti odgovara onda spominješ dete, ali ne podržavam da Stanija pominje dete. Ja nisam osoba koja treba da se meša u te teme. Smatram da će im taj blam ostati večan - rekla je Maja.

- Kakvo ti je mišljenje o Sofiji? - upitao je Darko.

- Ja ne podržavam Sofiju koja radi sve zarad novca. Sve je lagala i onda puf istina koja se desila u petak. Očigledno je da je devojka spremna na sve, ali baš sve. Covek od 70 godina to je deka, ja ga ne krivim, nju krivim. Ona je spremna da proda sve zarad novca. Da ljubis coveka od 70 godina zarad novca. Kod nje je najgore sto ne vidim pokajanje. Blam. Još isproziva čoveka. Jedno kljucno pitanje bih ja tu postavila. Ako si ti pristajala na to, imala sve sto si zelela, sto si onda ulazila? Nesto tu meni smrducka otkriva Maja.

