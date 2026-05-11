Najveće zlo i najgora osoba: Aneli obrisala patos sa Stanijom, nikad brutalnijim uvredama je unakazila! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Aneli Ahmić koja je progovorila o svom sukobu sa Stanijom Dobrojević.

- Zašto si pukla onoliko u subotu kada si izvređala Staniju? - upitao je Darko.

- Zato što je cinično pokušala da pokaže kako bi ona navodno mazila i pazila Noru, to nije normalno i to bi isto bilo kao da sad ja dam Maji dete koja je govorila da je Nora jadna i tako dalje. Pogodilo me sve to, htela sam da zaštitim svoje dete i da se više ne priča o tome, ali izgleda da je to nemoguće. Stanija i ja imamo raspravu jedna s drugom jer ona mene okrivljuje da ja nju diram, a ništa joj ne radim. Jako je zla i odvratna mi je, ne mogu očima da je gledam. Ona glumi i priča da sam ja dobra, a moja sestra zlo i šta misli da je pametna? Jedva je dočekala da me proziva, sinoć je isto koristila priliku da me nešto provocira. Stanija je za mene najveće zlo i najlošija osoba ovde - rekla je Aneli.

- Šta je tebe toliko naljutilo u petak? - upitao je Darko.

- Izgorela sam što kao Stanija predstavlja Noru nedužno malo biće, kao ona nju sažaljeva i mene je to iznerviralo - rekla je Aneli.

- Šta se dešava sa Filipićkom? - upitao je Darko.

- Nisam se zaljubila, ne pričamo već šest dana. Filip kao da je ljut, a krivo mi je što mi nije bio tu u petak da ga zagrlim. Odaljili smo se, ali ja ne mogu da verujem da ide s Dušicom i onda se vraća kao meni - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa Lukom? - upitao je Darko.

- Hoćeš da ti kažem tajnu, ali da ne ocinkariš? Pre dve nedelje kad smo pričali ja i Viktor, on sedi tamo sa Anitom i on u ogledalu nama čita sa usana i ja kažem Viktoru da pogleda. Tako neke situacije ima koje on nesvesno radi i posle se čudi kad mu dođu pitanja. Nije im lako jer imaju problema sa porodicom, Biljana ima priču i za popa i za lopova odlično ja nju poznajem. Tamara ima autoritet nad Anitom i ponaša se prema njoj kao mama, a onda dođu i meni pričaju da ja imam porodice u porodici - rekla je Aneli.

- Šta misliš o Sofiji? - upitao je Darko.

- Mislim da je Sofiji teško jer nema zaštitu i nema Terzu koji će skakati na sve ljude. Sofija meni jako prija da popričamo, ali to što je napravila mi nije normalno. Ona kao da je sve odigrala kao da je htela da se o tome priča. Nju boli uvo, ona se smeje na sve. Meni da se ovo desilo, ja bih se zatvorila u mišju rupu i ne znam kako bih izašla pred ovaj narod. To mogu osobe bez empatije, a ja nemam ništa s tim što je ona radila - rekla je Aneli.

Autor: N.P.