Pacovi pobegli kad je mačka stigla: Teodora rešeta cimere bez milosti, urnisala Aneli i Alibabu zbog Stanije! (VIDEO)

Bez pardona!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Teooru Delić koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Teodora, šta misliš o Stanijinom ulasku i aktuelnim dešavanjima? - upitao je Darko.

- Kada je mačka došla, miševi su se povukli. Po Stanijinom ulasku vidimo da su se Anita, Asmin i Aneli povukli. To su za mene tri pacova koja su pobegla čim je ona došla. Stanija i ja nismo drugarice niti se družimo, ali se kapiramo pogledom. Ja moram da budem realna i kažem šta se dešava, a mene zanima kako je Aniti odgovaralo kad je dobijala pozitivna pitanja. Mislim da su sve tri osobe doživele debakl ove sezone i da su im spale maske. Ne znam da li ste primeitli da Anita više ne sedi na garnituri otkad su se Stanija i Anđelo razdvojili - rekla je Teodora.

- Luka je brojao Staniji kese koje je dobila za slavu, Pečenica je komentarisao cveće - rekao je Darko.

- Bedno je sve izgledalo da ljudi toliko bojkotuju njenu slavu da je na kraju Todićka ispala kolatelarna šteta - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Filipu i Aneli? - upitao je Darko.

- Mogu i da poverujem da mu se stvorila emocija prema Aneli, ali sam definitivno bila u pravu da on nije dečko za vezu. Moje iskreno mišljenje je da on ne zna da iskomentariše ni Asmina, ni Bebicu niti bilo koga dok Staniju može. Mislim da se definitivno iskompleksirao, a na toliko loš način su ga komentarisali muškarci. Neću ni da pričam o tome što ga je Nenad nabo, a on nema nikakav stav. Njega ne dotiče navodno ništa, a dotiče ga Stanijino mišljenje. On jeste utorak dečko, šta je on drugo pokazao? Meni on nije pokazao stav ni u jednoj situaciji. Mislim da Aneli voli da bude posebna i pobednik u nekoj priči i da ona bude uzvišena - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Sofiji i Danetu? - upitao je Darko.

- Sofija blam, majka izvukla g*zicu najlaganije i maltene se odrekla ćerke. Zamisli kad Sofija kaže da ovo nije porodičan odnos, meni je ovo strašno. Keva uzimala lovu i muzla čoveka, ćerki okrenula leđa - rekla je Teodora.

Autor: N.P.