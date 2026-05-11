Htela je da mu uzme sve: Janjuš se posprdao sa Sofijom kao niko, pa isponižavao Staniju! (VIDEO)

Brutalan kao i uvek!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Marka Janjuševića Janjuša koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Janjuše, šta znači kruna na tvojoj glavi? - upitao je Darko.

- To znači da sam pobednik - rekao je Janjuš.

- Što te toliko iritira Stanija? - upitao je Darko.

- Sve me foliranti iritiraju, njeno ponašanje i tok rijalitija mi deluje da je folirant. Šta su mislile ona i Milenka da će Januš da im ćuti? Ja sam ovde krv i znoj prolio da bi ona došla na dva meseca da mi j*be mozak sa Milankom? Ko je ona koja slika d*peta i s*se da mene naziva slučajem i kerom? Ona našla meni da priča da je neko i nešto, ima li ovaj narod i oči? Milanku i Daneta mi dajte lično da ih upoznam, samo želim da ih vidim - rekao je Janjuš.

- Kako gledaš na sukobe Aneli i Stanije? - upitao je Darko.

- Pa kolju se oko pobede, zabole ih k*rac za Asmina. Jedini cilj im je u rijalitiju da pobede, to im je jedina svrha. Ima da se borim do kraja ovde, što su oni to bolji od mene? - rekao je Janjuš.

- Vidim da te Milena baš iritira - rekao je Darko.

- Ne mogu ženu da smislim očima, iritira me mnogo i ne mogu je smisliti. Zamisli ona plače kad joj je Asmin rekao da je incest majka, a onda Sofiji sa kojom je toliko dobra kaže da je incest majka - rekao je Janjuš.

- Kako ti je sa Vanjom? - upitao je Darko.

- Top iskreno, kad bi mi ovako ostalo onda bih i napolju bio s njom. Ne smara me i uživam s njom, prirasla mi je srcu -rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš Sofiju? - upitao je Darko.

- Kulturna iznuda para. Ima čovek para, ona ga odradila sto posto i ćao. Čovek se zaljubio, ona je htela da mu uzme sve i uzela bi mu da nije ušla u rijaliti - rekao je Janjuš.

Autor: N.P.