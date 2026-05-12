Daću vam drugu šansu: Boginja poslala Anđela i Staniju u izolaciju, nastalo ratno stanje u Beloj kući! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Tanji Boginji kako bi saopštila koga će poslati ove nedelje u izolaciju.

Ona je podigla Filipa Đukića, Asmina, Janjuša, Luku, Staniju i Ivana Marinkovića.

- Imamo Staniju i sve ljude za koje je ona rekla da su zaljubljeni u nju samo jer su je iskreno komentarisali. Filip, Janjuš, Asmin i Ivan mogu da sednu jer mislim da oni nisu glupi. Imamo tu i Luku kojem je buduća žena trudna, neka i on sedne. Moji potrčci će da budu Anđelo i Stanija, a ja ću da joj dam drugu šansu da uđe u fejk vezu. Anđelo, ako ti se ja sviđam čega se plašiš? Ja sam pokazala da nisam sujetna i neću da ga vodim za omiljenu, a ni da ga stavim u odabrane da mi bude blizu kao što si ti uradila - goorila je Boginja.

- Ja ovde sve radim iskreno. Moji razgovori sa njim su bili iskreni, kao i kad sam ishitreno ono rekla na Nominacijama, ali zasmetalo mi je to za Asmina. Ti si sa mnom mogla sve da rešiš ako već imaš iskrenu emociju, a ti si uradila na mene - rekla je Stanija.

- Dajem ti drugu šansu da uđeš u fejk odnos jer ti priča pada. Voliš da juriš i da si bitna, a meni si nebitna - dodala je Boginja.

- Ona pokazuje koliko je zla, ljubomorna i iskompleksirana. Ja sam bila iskrena sa Anđelom, za razliku od tebe koja preko mog imena hoćeš da izbiješ do prve teme - poručila je Stanija.

Autor: A. Nikolić