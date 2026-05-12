BUKTI RAT U BELOJ: Aneli zaboravila na Alibabine uvrede i svu mržnju prebacila na Staniju, ovim potezom samu sebe oterala u kanal! (VIDEO)

Haos!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pitao je Staniju Dobrojević zbog čega je Aneli Ahmić rekla da je mrzi i da je sukob sa Asminom Durdžićem više uopšte ne zanima.

- Moja porodica i moj brat ne znaju kako ona izgleda, a njena sestra se bavi sa mnom i majka je dolazila ispred moje zgrade da se slika. Ona i njena sestra su dve lešinarke. Ova po svaku cenu glumi žrtvu, a ova napolju pljuje. Rekla je kako imam dogovor sa Đedovićem, a on me zbog nje tri godine pljuvao. Luka i Mića su nakon svega cvili za Asminova dva miliona i što je on meni njih dao. Ja sam njih sve provalila. Znamo mi svi šta su oni radili ovog leta i totalno su provaljeni. Sita je Asminu prešla preko svega, a sad ga kao opet blati. On je njoj niko i ništa. Ova ide i meni zamera nešto, a on je rekao kako ima p*rnić sa njenom sestrom, a ta ista sestra mu je to oprostila. Ja sam njoj sad pretnja jer sam ih razvalila i skinula maske. Ona kad je otišla kod njega na krevet i rekla da prizna da sam bila ljubavnica i da će da mu da dete. Vi ste sve osim dobre sestre, slizale ste se zbog para. Nikad nećete biti ja. Sekicu pod ruku, u desetku, pa da vidimo kako ste dobre seke - govorila je Stanija.

- Ja sa njom više nemam temu sa Asminom. Ja nju ne mogu očima da gledam jer je rekla da je moje dete ciganče - govorila je Aneli.

- Ti ako osećaš majčinstvo nećeš koristiti tu reč. Ti zloupotrebljavaš svoje dete - rekla je Stanija.

- Nikad ne mogu da pređem preko toga što je izjavila u emisiji. Dragi narode, ova žena je bila sa mojim mužem u Majamiju i dogovarali su se šta će da kažu za moje dete. Ovo je bila žena zbog koje je on ostavio Noru i mene i ja sam sad jasno objasnila. Ona vređa moju sestru, govori da smo seljančute. Ovi ljudi su se okomili na mene i ne mogu da me podnesu. Svi se ovde kače na mene i daju reakcije na mene, a ne na nju - govorila je Ahmićeva.

- Nije logično da ti mrziš Staniju više od Asmina. To si se u hotelu p*pišala po svemu. Kako on tebe ne zanima ako imaš dete sa njim? Prišla si mu posle svega i za ultimatum si mu tražila da prizna sve. Ti valjda treba na njega da se fokusiraš. Stanija, ti nemaš pravo da se obraćaš i da govoriš da bi ti mazila Noru. Aneli zloupotrebljava svoje dete. Zbog čega si Aneli pričala sa njom kod Toše i što si spuštala loptu sa njom? - komentarisao je Uroš Stanić.

