TOTALNI SLOM LJUBAVNOG PARA! Mina i Viktor ZARATILI kao nikad, on IZLOMIO SVE pred sobom, ona grcala u suzama celu noć!

Burna noć!

Tokom emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević podigao je Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala svoj turbulentni odnos sa Viktorom Gagićem.

- Imamo probleme, nemam problem da to kažem - rekla je Mina.

- Dok smo mi bili u vezi bila je neka tema, ja sam je pitao šta je to, da bi mi ona rekla da će mi kasnije sve ispričati - dodao je Viktor.

- Ta priča je bila dok još mi nismo bili u vezi - rekla je Mina.

- Meni je rerkla da je Kačavenda jedan Aneli, a Kačavenda dva Milena. Najveći problem je što mislim da mi ona lažinja i da me forta - rekao je Viktor.

- Mina, ovo ti je četvrti put da muljaš. Normalno je da nema poverenje u tebe. Pokušavaš da plasiraš priču. Nama je Viktor jasan, ti nam nisi jasna. Muljaš i znaš da ga muljaš, a ovamo ga moliš da ostanete u odnosu - rekao je Milan.

- I u utorak si slagala - dodao je Viktor.

- Jesam, jer si popio - rekla je Mina.

- Jeste Asmin provodio vreme sa Minom, međutim Asmin je rekao koja Kačavenda otpada. Asmin je rekao da ne može sa Minom jer je viša za glavu od njega. Bio je flert. Ali Mina nikada nije rekla da je Asmin zanima - rekao je Dačo.

- Kačavenda jedan je bila Maja, pričao sam i kod drveta da mi se Maja sviđa i onda sam ja dobijao viski. Izmislio sam Kačavendu dva da bih spinovao priču. Mina je napakovala priču da je ona Kačavenda dva. Nikada Minu nisam gledao kao devojku sa kojom bih ušao u vezu - rekao je Asmin.

Dok je emisija ''Pretres nedelje'' i dalje bila u toku, nakon završene teme odnosa Mine i Viktora usledila je prava dramska scena.

- Ja ovakvog lažova, kunem ti se, u životu nisam video - rekao je Viktor.

- Lepo je Milan rekao - započela je Mina.

- Rekao je da je sve istina, nemoj da mi se obraćaš. Beži od mene. Skloni se, nemoj da ti ja napravim haos - rekao je Viktor.

- Pusti me da razgovaram sa tobom - rekla je Mina.

- Skloni se od mene. Beži od mene, neću više da te gledam. Nema razgovora. Napraviću problem - rekao je Viktor.

- Videćemo ko će veći problem da napravi - rekla je Mina.

Nakon haosa Mine i Viktora, ona je našla utehu kod Ilije Pečenice pa se osamila kao bi se olakšala i pokazala kako ju je sve ovo pogodilo u vezi Viktora.

- Mina hajde ovamo, nije kraj emisije - rekao je Pečenica.

- Neka, idi ti - odgovorila mu je Mina.

Posle toga, Mina je otišla u Hotel sama i ispustila par suza.

- Opet sam ostala sama. Ne mogu više - rekla je Mina.

Mina Vrbaški nakon celokupne večerašnje situacije tokom emisije ''Pretres nedelje'' sa Viktorom ne odustaje od njega kako bi obavili razgovor.

- Stani da pričamo, spavaću u hotelu - rekla je Mina.

- Beži od mene, šta ti nije jasno. Skloni se od mene - rekao je Viktor.

Nakon neuspelog razgovora sa Viktorom, Mina Vrbaški je utehu pronašla kod Boginje i Jovane koja ju je tešila nakon brodoloma.

Autor: R.L.