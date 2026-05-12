Skloni se, nemoj da mi praviš scene! Mina zapomaže u suzama, neće da čuje za raskid, Viktor ne može da je smiri! (VIDEO)

Haos se nastavlja!

Mina Vrbaški konačno je našla Viktora Gagića u radionici i odmah je počela da poriče to da ju je on ostavio. Viktor je tvrdio da neće da čuje za pomirenje, ali Mina je ostala uporna.

- Ne znam šta ti nije jasno, završili smo i to je to - rekao je Viktor.

- Nismo - urlala je Mina i pobacala stvari.

- Milan mi kaže: "Ljudi misle da si ti prešao preko toga", šta sam ja ovde majmun. Priznaj brate, šta ćete koštati... Ja sad sve verujem Aniti, bolje priznaj sve - rekao je Viktor.

- Šta očekuješ, ti si manipulator jedan, vrtiš mi priču. Tišina, ja pričam, ti si meni 50 puta kenula da okrećeš priču. Ti si običan lažov, to je problem, šta je bilo pre mene, to me ne zanima - rekao je Viktor.

- Skloni mi se, beži od mene, ne znam šta ti nije jasno - ponavljao je Gagić.

- Neću, ne može, neću - vikala je Mina.

- Skloni se, nemoj mi praviti scene. Završili smo, molim te, skloni mi se, tako pokušavaš uvek, nemoj to da radiš, skloni mi se, budalo jedna, šta hoćeš više - rekao je Viktor.

Autor: R.L.