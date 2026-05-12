Fanovi u šoku zbog Aneli: Osudili je zbog priče o sestričini sa autizmom (VIDEO)

Fanovi na društvenim mrežama osudili su aktuelnu učesnicu Elita Aneli Ahmić nakon što je u razgovoru pomenula ponašanje ćerke njene sestre Site, koja ima autizam.

Gledaoci su burno reagovali jer je Aneli navela da devojčica, prema njenim rečima, „pravi haos kada idu u gradu, otima igračke drugoj deci“, ocenjujući da takve teme ne bi trebalo javno komentarisati, posebno kada je reč o detetu.

- Nigde bez nje ne možemo, ako odemo u grad ona pravi haos, remeti drugu decu, našu. Nora i Sitina druga ćerka su oguglale na nju, ali ona im otima igračke, ispušta one zvukove - rekla je Anelu u razgovoru sa Boginjom koji su fanovi rijalitija okačili na društvene mreže.

- Nikad mi se više nije gadila. Deta je bolesno, kako priča o njoj - piše na jednom snimku.

Na mrežama su se ubrzo pojavili brojni komentari u kojima korisnici ističu da je trebalo pokazati više razumevanja i empatije, da je sramota da tako priča za ćerku svoje sestre, dok su pojedini ocenili da je iznošenje privatnih porodičnih detalja bilo neprimereno.

Autor: pink.rs