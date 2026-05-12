Brankica se stidi ćerke?! Na novom radnom mestu laže da nije majka Sofije koja ljubi dedu Daneta (70) zarad imovine?

Nedeljama unazad čitava javnost bruji o učenici "Elite" Sofiji Janićijević, nakon što se saznalo za njenu ljubavnu aferu sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije, sa kojim je, prema sopstvenom priznanju, bila bliska zarad materijalne i novčane koristi, ali i nekretnina koje je želeo da joj prepiše.

Njena majka Brankica je isprva, kao i prošle godine kada se pričalo o Sofijinom radu u noćnim klubovima za muškarce u Tetovu i vezi sa Atmirom Albom, dala sve od sebe da demantuje Danetove navode, a išla je toliko daleko da je govorila da su snimci i fotografije koje smo objavili plod veštačke inteligencije, iako je Sofija potvrdila da je sve verodostojno.

Brankica se, takođe, ogradila od priče da je ona u sve umešana i da je znala za ćerkinu "emotivno-finansijsku misiju", sve dok se nisu pojavili dokazi da je njena ćerka lično za nju, dok je u "Eliti", od Daneta tražila da njoj šalje pare da ima za gorivo i frižider. Takođe, Sofijina majka lagala je da je Daneta videla samo jednom u životu, da bi se potom ispostavilo da je, prema Sofijinom priznanju, Dane noćio u njihovoj kući u Ralji.

Sada, kada se klupko odmotalo, Brankica po svaku cenu želi da se ogradi od čitave priče, a otišla je toliko daleko da, prema svedočenju jedne žene (identitet poznat redakciji), laže da joj Sofija nije ćerka.

Naime, Brankica se, prema priči koja je stigla u našu redakciju, zaposlila u jednom objektu na Banjici, u Beogradu, gde su je koleginice odmah prepoznale, budući da se javno eksponirala i ekranizovala više puta. Čim su je pitali za Sofiju, Brankica je demantovala da joj je ona ćerka, a koleginicama se predstavila devojačkim prezimenom.

- Majka Sofije Janićijević je počela da radi pre par dana u (objekat poznat redakciji) na Banjici. Kaže da živi u Ralji i da joj se ćerka zove Marija i da živi preko. Laže nas, a svi smo provalili da je ona - pisala je Brankičina koleginica.

