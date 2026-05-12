Asmin je slagao da nije sa Aneli od 2022. godine, a ona je DOLAZILA KOD NAS! Mevlida konačno otkrila istinu o bivšoj snaji i sinu, pa uputila javno izvinjenje OVOJ BIVŠOJ UČESNICI (VIDEO)

Otkrila kompletnu istinu o svemu.

Majka Asmina Durdžića Mevlida otkrila je u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji da je Stanija Dobrojević od nje čula sve o Aneli Ahmić i o Nori, te da ju je Asmin zaista lagao o svojoj prošlosti.

- Stanija je pre nego što je on otišao u Majami znala za Noru. Ne znam da li je Stanija videla slike Aneli, ali sam joj ja sve rekla, ko je Aneli, ko je Nora. Rekla sam joj da ću se ja brinuti o Nori, da je to neće opterećivati kad dođe ovamo kod nas. Da li joj je Asmin rekao da je Aneli pekarka, ja to ne znam, ali ja sam Staniji rekla da postoje i Aneli i Nora. Oni dole nisu imale uslove da žive i vraćali su se kod nas. Aneli je stalno išla, a Nora je bila kod mene, ostane kod Asmina. Oni nikad nisu živeli da su imali normalan život. Ona nije znala da su Aneli i Asmin bili u Italiji - rekla je Mevlida.

- Kad je Aneli ušla u Elitu 7 kad je rekla da joj je Stanija uzela muža, da li ste se tada čuli sa Stanijom, šta je ona tada pričala - pitala je voditeljka Anastasija Buđić.

- Asmin je pogrešio jer je rekao da Aneli nema od 2022. da nije dolazila, a to nije istina, Aneli je dolazila, preko zime je bila tu, to je on slagao. Za njen ulazak niko nije znao, ni mi ni Asmin - navela je Mevlida.

- Stanija je rekla da se tri godine kleo da to nije istina - pitala je Anastasija.

- Kad je sa Stanijom stupio u odnos sa Aneli više nije imao ništa, jedino ako se čuo u vezi Nore ili da je pošalje pare - rekla je Asminova majka.

- Kako gledate na Anelin odnos sa Filipom - pitala je voditeljka.

- Ja mislim da se ona baš blamira, taj momak, on javno kaže da ne želi da ima ženu koja ima dete, on je to jasno rekao, a ona ima dete, znači nema nikakve šanse, baš joj je bezveze što se toliko blamira. Što se tiče Stanije i Anđela, ni tu ne vidim ništa, Anđelo je rekao da ne želi vezu, isto ni tu ne vidim da je Anđelo zagrejan za Staniju - rekla je Asminova mama.

- Aneli je u svađi sa Asminom rekla da su Minki oduzimali ćerku - dodala je voditeljka.

- Znate kako sam odreagovala... Anelina najveća greška je što puno laže, i to laže što ne bi trebalo. Nikad Minkino dete nije oduzeto, sem što ode kod oca u Novi Sad. Minkina ćerka ima skoro 20 godina. Ona kaže da je bila u domu, da joj je socijalno oduzelo dete, sve može da se proveri... Zašto Aneli toliko mora da iznosi laži, a Minka nikad loše nije rekla ni o Aneli, ni o Siti. Jedino Mustafa kaže, a Minka nikoga ne dira, ni decu ničiju, a one nju konstantno ponižavaju i pričaju loše. To nije istina niti će biti. Ona ima dve ćerke, samohrana majka, sa bivšim mužem ima korektan odnos - rekla je Minka i dodala:

- Nikad Asmina ne podržavam kad vređa, psuje majke, na fizički izgled takođe, ja ne znam što je vređa, da li je to osveta, ona njemu govori svašta, ali mu ne vređa porodicu, a njemu to zameram. Sve ću mu reći da je tu pogrešio. Da se izvini svakome koga je uvredio. Htela bih da se izvinim gospođi Ljubi Pantović, ja joj se izvinjavam u ime svoje porodice, u ime Asmina, on je o toj ženi svašta pričao na nagovor Stanije. To je žena koja ima svoj biznis, nema nikakve veze sa tim, a sve programe su joj ugasile, on je nju vređao na nagovor Stanije. Još jednom joj se izvinjavam i u svoje ime i u ime svog sina, a nadam se da će i on to uraditi kad izađe - zaključila je Mevlida.

Autor: R.L.