NE DOTIČE JE: Vanja ne mari što joj je Janjuš zamerio zbog vrelog plesa sa Mikijem Dudićem! (VIDEO)

Radi šta joj je volja!

Vanja Živić razgovarala je sa Urošem Stanićem o tome što joj je Marko Janjušević Janjušem prebacio igranje sa Mikijem Dudićem.

- Cela Bela kuća te je čula kada si rekla da ti je Janjuš rekao da igraš kao ku*ava - rekao je Uroš.

- Ja plešem kad želim, gde želim i kako želim - dodala je Vanja.

- Plesala si tako sa Mikijem Dudićem, koji je Janjušev drug - kazao je Uroš.

- Ne zanima me. Ne gledam ja njega tako. Bila sam jedanaest godina u vezi, niko mi ništa branio nije. Smetaju meni mnoge stvari, pa ne ljubomorišem - rekla je Vanja.

