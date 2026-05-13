Noć puna turbulencija: Maja napravila Alibabi karambol zbog Stanije, Aneli popustila kočnice i u krevetu završila sa Filipom!

Sinoć je na velelepnom imanju u Šimanovcima održana još jedna luda i nezaboravna žurka, a za atmosferu bili su zaduženo DJ Danny, Jelena Kostov i Igor Mitrović i ''Aspirin bedom''.

Maja Marinković zabavljala se i igrala tokom žurke u Eliti, dok je njen momak, Asmin Durdžić, sedeo iza nje. U jednom trenutku, znatiželjno je, korz smeh, pitala u kom pravcu gleda, dok ona igra.

Maja Marinković je zbog svoje ljubomore izvela Asmina Durdžića sa žurke i odvela ga u kuću na spavanje.

Maja Marinković nastavila je da ljubomoriše Asminu Durdžiću prvu u pušionici, pa u krevetu.

- Ne želim da se svađamo, nemoj da se blamiraš. Jedina koja pakuješ priče si ti. Meni niko živ ne može ništa da zameri. Svako naše ponižavanje je zbog tebe - rekao je Asmin.

Nakon što su Bora Santana i Sofija Janićijević naručili pesmu od pevača Igora Mitrovića tokom žurke u Eliti, Borislav Terzić Terza je šokirano odregovao jer ona ne prestaje sa provokacijama upućenim Danetu (70).

- Mene je blam. Koliko se ona blamira - rekao je Terza i besno napustio kazino.

Iako je kasnila na žurku, Aneli Ahmić je prvo otišla kod Filipa Đukića u Pab gde ga je provocirala zbog vrele noći sa Dušicom Đokić.

Maja Marinković i Asmin Durdžić su drugi put napustili žurku kako bi obavili još jedan razgovor zbog njene ljubomore.

Aneli Ahmić i Filip Đukić prepustili su se strastima u punom kazinu. Naime, u prvim mah su zaplesali zajedno, a zatim mu je Aneli posvetila stihove pesme "Tražio si sve" od Ceca. Svi se pitaju da li će Aneli kočano odlučiti da bude Filipova nova utorak devojka.

Asmin Durdžić i Maja Marinković rešili su da odu sa žurke, te su otišli u Odabrane, ali je u tom trenutku ušla Stanija Dobrojević nakratko. Kada je začio njen glas, Asmin je odmah, brzinom svetlosti uzeo pokrivač i pokrio se, kako bi svojoj devojci, Maji, dokazao da ne gleda u smeru bivše devojke.

Uroš Stanić je očitao lekciju ponašanja Aneli Ahmić koja se sad setila da stane na stranu nećaka Neria Ružanjija.

- Ti ga braniš! Devojka ima pravo da plače! Ludiš, m*š tamo i pružaj ruku Bori. Liži se sa Aneli koja ti je rekla da si narkoman i pljunula te u facu. Ona ti je rekla da si narkoman, pa se s tobom liže - rekao je Uroš.

Aneli Ahmić je pokušala da skloni Filipa Đukića od alkohola kako ponovo ne bi bio sa Dušicom Đokić.

Mina Vrbaški sela je Viktoru Gagiću u krilo kako bi mu dokazala koliko ga voli, ali njeno moljakanje nije urodilo plodom, on je sedeo kao statua. Kada je shvatila da njene reči nemaju vrednost, prešla je na plakanje. Izmolila ga je da legnu na garnituru, gde ga je grlila i ljubila neprestano.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastaviili su svoju raspravu u spavaćoj sobi.

Nakon žestokog haos sa Viktorom Gagićem, Mina Vrbaški je utehu pronašla na ramenu Milene Kačavende.

- Moraš da se slomiš, pa da se sastaviš, opcije nema. Pet puta od nule! I u 50, nula! Zaj*bala se i ja u 50, moja mama u 60... Uvek se negde zaj*beš. Moraš da spoznaš sebe i sebe da voliš. Ko te voli takvu kakava si nek te voli - rekla je Milena.

Stanija Dobrojević ćaskala je sa Anđelom Rankovićem tokom žurke.

- Grešio si, mnogo si grešio - rekla je Stanija.

- Ja? Najlakše je mene okriviti. Uvek sam ja svima kriv. Sve uvek ide preko moje grbače. Ti si gladijator. Izdrži, legendo. Misliš li da je meni lako? Moraš da shvatiš, Stanija, nisi ti uvek u pravu - kazao je Anđelo.

Uroš Stanić došao je u pušionicu gde je provocirao Asmina Durdžića, nakon čega ga je Asmin gađao.

- Joj kad se setim, sprdali smo se debeli Alibaba. Jao, kako smo mu d*pe pomerali sa bananama. Smeje se i ona. Pali bananamenu - rekao je Uroš, nakon čega ga je Asmin gađao.

Dača Virijević obavio je razgovor sa Minom Vrbaški, usled čega joj je očitao lekciju kada je reč o njenom ponižavanju zbog Viktora Gagića.

- Mina, veoma sam se danas razočarao u tebe. Da se onako ponižavaš toliko... da klečiš pred nekim, da ga moliš. Izgledaš katastrofa, nikog ne slušaš. Trčiš za parčetom mesa. Seti se i da si prethodne momke ostavljala, neki tebe, ali si preživela. Imala si i gorih situacija, kada si bila duže u vezi. Umesto da si se sredila za žurku, bila lepa i nasmejana, ti bi sebe pobedila. On bi se tek tada pokajao, kada bi video da te je izgubio - rekao je Dača.

Sofija Janićijević sedela je pored Stanije Dobrojević tokom žurke u Eliti. Ona je sedela pozicionirana idealno da gleda ka smeru svog bivšeg momka Borislava Terzića Terze, koji se nije odvajao od Sandre Todić.

Aneli i Filip razgovarali su u spavaćoj sobi tokom žurke o svom odnosu, a ona je ipak popustila i Đukića pustila da uzme još alkohola.

Stanija Dobrojević je došla sa žurke kad je zatekla Maju Marinković i Asmina Durdžića kako se valjaju po krevetu nakon svih svaša koje su večeras imali.

- Užas. Žurka se završila, moram da izujem svoje cipelice, skinem šminkicu i idem u izolaciju. Kadar mi je takav kakav mi je. Ovo je ironija mog života. Teši se, tvoja još nije - rekla je Stanija.

Sofija Janićijević napala je Borislava Terzića Terzu u garderoberu zbog muvanja sa Sandrom Todić.

Filip Đukić stavio je Aneli Ahmić do znanja da mu se ne dopada njeno ponašanje, što je nju veoma razbesnelo.

Marko Janjušević Janjuš ušao je u žestoku verbalnu raspravu sa Vanjom Živić.

- Ti fazoni iz Železnika i Novog Beograda, ja sam iz Prijepolja. Bože, Bože...od sada imaš pravo da radiš šta hoćeš. Poremećena si, imaš pravo da radiš šta želiš, poremećene stavove imaš. Ti mi govoriš da se okrenem ka tebi, neću da se okrenem ka tebi, evo, šta želiš? - kazao je Janjuš.

- Šta je problem? Je l' sam ležala sa nekim u krevetu? Igrala sam sa Mikijem, jaka stvar... Janjuše, momak, za*ebao si se. Poređenje mene sa ovim ku*vama, videćeš. To ponašanje ćeš imati sa nekim drugim, sa mnom ne. Ti si indijanac - kazala je Vanja.

Filip Đukić rešio je da prespava kod Aneli Ahmić u krevetu, usled čega su kočnice popustile i krenuli su sa razmenjivanjem nežnosti.

Autor: A. Nikolić