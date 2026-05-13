Tajne šifre, zavlačenje pod jorgan, ljubomorne scene... Alibaba i Mina pikanterije iz odnosa sad guraju pod tepih, a nema šta se nije dešavalo (VIDEO)

Imaju amneziju, ali ove stvari se ne zaboravljaju!

Poslednjih dana u Beloj kući dosta se komentariše šta se na početku rijalitija "Elita 9" dešavalo sa Minom Vrbaški i Asmom Durdžićem, pogotovo otkako je Viktor Gagić doneo odluku da je ostavi jer joj ništa ne veruje kad govori o opdnosu sa Alibabom.

Naime, druiženje Mine i Asmina počelo je od prvog dana rijalitija, a vrlo brzo nakon toga udružili su se sa Danilom Dačom Virijevićem, osnovali firmu "Minsko polje" i zajedno pravili ozbiljne spletke.

Njihovo prisno druženje svima je postalo sumnjivo jer su svaki dan po ceo dan bili zajedno iako je ona tad tek ušla u vezu sa Borislavom Terzićem Terzom, a on još uvek bio u ljubavi sa Stanijom Dobrojević koja ga je napolju čekala.

- Dosta vremena provodiš s Minom Vrbaški, šta se tu dešava? - upitao je Bora.

- Mi smo super, ona i ja pričamo nasamo, ali gledaoci znaju šta mi pričamo. Ostajem jak jer provodimo vreme, skrećem misli i vraća me u život ovde - otkriva Asmin.

Oni su po ceo dan vodili razgovore i kovali planove, a neki su se dešavali i ispod jorgana.

Asmin Durdžić često je držao Mini lekcije zbog ponašanja s muškarcima, a jednom prilikom je otkrio da ima četiri muškarca s kojima se ona poigrava, ali kada mu je Mina tražila da nabroji, on nije mogao da nađe četvrtog muškarca (sebe) zbog čega se ona smejala.

Njihov odnos bio je iz dana u dan sve prisniji, a on je znao čak i da je hrani, što takmičari nisu imali prilike da vide.

Iako je Minin dečko Terza bio Alibabin drug, on nije imao problem da je provocira i govori joj da bi joj lepše bilo kad bi spavala pored njega.

U nekom momentu prestali su i da se kontrolišu pred Terzom, pa su često i pred njim znali da se pipkaju i grle, a on nije mogao da sakrije koliko mu je neprijatno i u tim situacijama se sklanjao od njih.

U jednom trenutku u svoj odnos su uveli šifru od 0 do 100, a kasnije je Mina objasnila da je to značilo koliko me voliš i koliko ti se sviđam.

Alibaba je takođe u jednom situaciji sebi dao za pravo da zabrani Mini Vrbaški da flertuje sa Viktorom Gagićem i jasno joj postavio ultimatum da sa njim neće pričati ako nastavi da ima takvu komunikaciju sa mlađim cimerom.

Njihov odnos postao je najsumnjiviji takmičarima, a i publici kad su tokom jedne žurke zajedno otišli kod Drveta mudrosti i izjavili kako su zaljubljeni jedno u drugo, iako je Mina i tad bila u vezi sa Asminovim drugom Terzom.

Oni su nakon toga vodili ozbiljnije razgovore, a Mina je iznenada odlučila da joj veza sa Terzom ne treba, a Asmin je verovao da je razlog jer ima emocija prema drugoj sobi, a verovatno je aludirao na sebe.

Njih dvoje su u to vreme bili spremni da zarad pića i provoda stalno idu kod Drveta, ali su i otkrili da imaju tajnu koju nikad ne bi izneli, pa ni za 33 flaše viskija.

Jedno veče Asmin Durdžić razgovarao je sa Minom Vrbaški i Danilom Dačom Virijevićem o šiframa. Oni su prvo koristili Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša kako bi razgovarali o Maji Marinković, a onda je Alibaba rekao da postoji još jedna Kačavenda, a zbog Minog osmeha i priče može da se poveže da se radilo o njoj.

Mina je isto veče u Šiša baru ispričala da sumnja da Alibaba ima simpatije prema njoj zbog šifrovanih razgovora koje vode. Ona je takođe Dači i Asminu rekla sve što je ispričala, nakon čega su doneli odluku da zajedno tonu do dna.

Tokom njihovog boravka u odabranima bilo je jako čudnih situacija, a jedna od njih je kad je Alibaba olizao viljušku, a onda je dao Mini da jede.

Iako su neki sumnjali da će Minino raskrinkavanje njihovih tajni da je odalji od Asmina to se nije desilo, pa mu je već na sledećoj žurki sedela u krilu.

Njihov odnos nekoliko dana nakon ove situacije počeo je da puca, kad je tokom jedne svađe Mine i Maje Marinković on zauzeo Majinu stranu. Vrbaški se nakon toga pomirila sa Terzom, a na prijateljstvo sa Durdžićem stavila tačku.

Autor: A. Nikolić