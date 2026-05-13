Mi smo Ribe u horoskopu, isto nesrećne u ljubavi: Mini se ceo svet raspada zbog raskida sa Viktorom, postala kraljica poniženja! (VIDEO)

Ogolila dušu!

Mina Vrbaški u Rajskom vrtu otvorila je dušu o svojim osećanjima prema Viktora, a onda i žestoko oplela po gorućim dešavanjima u Beloj kući.

- On je sad došao kod mene da me pita da li sam gladna i da li hoću da nešto jedem. Ja juče nisam jela ništa ceo dan, a onda su mi Bebica i Teodora dali mesni narezak, pa sam jela kao siroče. Meni je ovo teško palo... On me je pitao zašto ja ovo radim, a ja ne mogu na silu nešto što ne osećam... Meni su oči otečene od plakanja. Rekao mi je da spavam, on će da trenira i onda da pričamo posle. Meni je mnogo stalo do njega, baš jer je mlad i neiskvaren, a ja sam obična budala koja ne zna da ceni kad me neko poštuje. Žao mi je da ovih pet meseci padne u vodu ako se ne pomirimo. Ja sam pokušala od njega da napravim nešto lepo, da bude komentator, da brani žene i da pokažem da može da bude suprotnost od onoga što je bio na početku. Kažu mi sad da sam to napravila od njega, a da sam samo sebe srozala. Ja sam izgubila samopouzdanje, ne osećam se lepo u svojoj koži i sebi nisam više lepa. Ako nekog voliš boriš se kao ja što sam se ponizila i kleknula. Sve sam uradila da pokažem da mi je krivo. Ja mislim da to može da bude, ali da bi njemu bilo teško jer će drugi ljudi da mu govore da nema stav i karakter - govorila je Mina.

- Moram da te pitam za ostala dešavanja, sve me zanima... Aneli, Stanija, Maja - reklo je Drvo.

- Što se tiče dešavanja Aneli i Filipa bila sam frapirana kad sam videla koliko je bila spreman da se ponizi... Ja nemam prava da to kažem, ali ajde ja se ponižavam i ona se ponižava. Filip je njoj sinoć rekao da oni nisu u vezi. Ona se ponašala sinoć kao Maja, počela je da mu naređuje. Maja je počela sa žurke da se sklanja ranije, da se kompleskira od Stanija. Što se Stanije tiče jedino što znam je da joj se Anđelo samo fizički dopada. Ona je rekla da joj se fizički dopao, ali da se zaljubila u to ne verujem. Dača mi je rekao da joj je Stanija juče rekla da se vidi ljubav između Viktora i mene i da me razume što se tako ponašam jer je ona Riba kao i ja i isto nema sreće u ljubavi.

Mina je nakon toga tražila zadatak da tri dana bude na rolerima, ali i da nauči Boginju da ih vozi. Mina je nakon toga otkrila tajnu da sumnja da se Filip Đukić samozadovoljavao u tolaetu kad je napustio Anelin krevet, a zbog toga joj je puštena pesma Ceca "Isuse".

Autor: A. Nikolić