Ona će ići sa mnom u Linc da zajedno zidamo zgrade: Asmin ludi od Majine ljubomore, pa otkrio svoj tip devojke! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković.

- Zašto namerno izmišljaš da Asmin gleda u pevačicu kada ceo svet vidi da gleda u Staniju - glasilo je pitanje.

- Nije tačno. Ja bih volela da je tako pa da kažem. Ja nemam problem da kažem. Gledao je pevačicu. Dosadno mi je kada mi neko nekog nameće u vezi, ne radi me to. Ona je stvarno divna pevačica nego sam ja popila i prebacila. Ja nju obožavam. Nije tako, nije Stanija - rekla je Maja.

- Ako sam uvredio ženu da se izvinim. Voleo bih da mi puste klip, ja gledam samo u pod i u Maju. Ona pravi bezveze frku. Ja ne volim plave žene. To nije nikaiko moj tip. Ja ovde ne gledam ni u koga. Ona će ići sa mnom u Linc da zajedno zidamo zgrade.

- Kada ćeš prestati da se kuneš u rođenog brata i decu, ti ljudi nisu zaslužili da izgore zarad njenog hira - glasilo je pitanje.

- Treba da poradi na svojoj ljubomori - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović