Mnogima su maske pale: Filip ponovo brutalno isponižavao Aneli, Maja pokušala da opere Alibabu, a Staniju opet pokušali da zgaze! (VIDEO)

Rekapitulacija noći!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Da li ste Filip i ti konačno u vezi? - glasilo je pitanje.

- Nismo zajedno. Grlili smo se i ljubili, to je sve. Zajedno nismo - kazala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević podigao je Ivana Marinkovića kako bi prokomentarisao aktuelni odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Njoj je ovo zanimljivo, klasična kombinacija. To što ti ga nije stavio, vi se već vaćarite mesec dana. Žena koja je ušla verena ovde nakon toga se pr*tenjačila, pa završila u hotelu sa asminom. Sada je ponosna što nakon 6 meseci ima emocije. Jedan od najvećih blamova u istoriji rijalitija. Šta radiš sa njim? Ja bih voleo da uđu u vezu da se još više ukanali. Ja nikada više fenomena nisam video nego u ovoj sezoni. Meni je on tu najjasniji. On se zaljubio u nju, primio se. Karma ih stiže - izneo je Ivan.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Staniji Dobrojević.

- Koliko ima ironije u svemu tome što si ti baba sa četrdeset godina, a Aneli i Maja devoje sa trideset sedam i trideset? - glasilo je pitanje.

- Aneli je mlađa od mene tri, četiri godine, ona me nije nazivala babom. Maja puni za koji dan trideset godina, ulazi u četvrtu deceniju. Eto, sad i ona ulazi u eru ''babe'', ako sam i ja - rekla je Stanija.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković kako bi odgovorila na pitanje.

- Kažeš da ti i Asmin ne komentarišete Staniju, juče kako je ušla u diskoteku odma ste je iskomentarisali kako izgleda kao u pidžami - glasilo je pitanje.

- Asmin je to rekao. Ja se osećam jako neprijatno i ne znam da li ću više ići na žurke jer se osećam kao da me uhode. Ona nas provocira. Toliko je dosadna, jeftina, gadi mi se. Klasična uhoda, nad glavom mi je konstantno. Izmišlja da smo imali se*sualne odnose. Hoćeš da imaš sa nama, da te ubacimo u trougao. Po svaku cenu juri temu. Kadropaćenica si - objasnila je Maja.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Staniji Dobrojević.

- Koliko si od 1-10 se pokajala jer si verovala Asminu, braneći ga i izigravajući njegovog PR-a po prtalima? - glasilo je pitanje.

- Pokajala sam se, veoma. Nadam se da ženama može da posluži ovaj moj primer, kako ne treba. Džaba mi škole i karijera, kad sa se uhvatila za seljačinu. On je jedan običan ker Maje Marinković. Prvih mesec dana veze su me držale emocije, bila sam veoma zaljubljena, borio se za mene u medijima, pomislila sam da je to iskrena ljubav sa njegove strane. Delovalo je kao da se bori protiv svih, celog sveta. Nakon dva meseca te borbe, dala sam mu drugu šansu. Manipulisao me je, uvek me je uveravao da je to ljubav. Kada mi je ostavio dva miliona dinara, uveravao me je da ide u rijaliti, da svima dokaže kako me voli i ispriča svoju stranu priče - rekla je Stanija.

voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi odgovorila na iduće pitanje.

- Zašto osuđuješ Staniju za novac koji im je neko poklonio, zar je to gore od pljačke novca sa koferom? - glasilo je pitanje.

- Ne osuđujem je, neka mu je uzela sve pare. Što se tiče kofera to sam već ispričala. Ništa loše nije bilo u tim koferima. Ja sam kofere odnela u Tursku gde je dozvoljeno, nikakvo kazneno delo ja nisam imala. Suđena su se desila zbog drugih stvari. Ja sam odnela taj kofer, nisam nikakav novac uzela. Nisam pala - odgovorila je Aneli.

Milena Kačavenda je tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', prokomentarisala sukob Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Nisam videla da Asmin skače i demantuje, kada se pričalo da je velike pare napolju potrošio na diskoteku. Čula sam da je odustao od tog biznisa. E, to je kad hoćeš da budeš vlasik kluba, a nisi za to. On nije u više navrata stao da demantuje Stanijine reči. Da je mene neko optužio, a da nije istina, ja bih prva ustala - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević podigao je Filipa Đukića kako bi odgovorio na predstojeće pitanje.

- Rekao si da ti nedostaje Aneli, da ti je teško što ne možeš da je zagrčiš, poljubiš i da si jako neraspoložen i zamišljen, dođite oboje sebi - glasilo je pitanje.

- Sve je po starom. Brže mi prođe vreme kada blejim sa njom. Ona ima ta neka svoja zvocanja. Zanimljivo mi je - odgovorio je Filip.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je pročitao Maji Marinković.

- Kažeš da je Stanija dro*a i sponzoruša. Šta si ti, kada ti muškarac nakon je*anja baci pedeset evra i ode? - glasilo je pitanje.

- To nije istina. Ja sam institucija, ja sam Bog. Nisam sponzoruša, sa dvadeset sedam godina sam kupila prvu nekretninu. Nikada me niko nije finansirao. Nisam moralna, ali me nikad niko nije finansirao. Mislim da svaka žena, koja je nesposobna, mora da uzima pare od muškarca - rekla je Maja.

Maja Marinković žestoko je oplela po Staniji Dobrojević, te je udarila na njen fizički izgled.

- Kosa ti je jeftina i veštačka. Turski taj nos, a obrazi, kao da ti je guma unutra - kazala je Maja.

- Ja sam ti idol. Veoma si srećna sa mojim bivšim, pa mene kao psihopata komentarišeš - dodala je Stanija.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi odgovorila na pitanje.

- Šta te je najviše razočaralo kod Anđela? - glasilo je pitanje.

- Što ide po intervjuima i pričs da nisam bila takva. Puno gora sam bila na početku, kada su bile sveže svađe sa Asminom. Nikada nije stao iza mene, nije me nikada ni odbranio, nisam ja to ni tražila. Radim na svom ponašanju. Strepim od pitanja, suzdrđavam se. Poslao je mene nakon svega u izolaciju. Povredilo me je to što je rekao na intervjuu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi odgovorio na pitanje.

- Za vreme žurke kada ste bili na krevetu, kad budemo bilki napolju neću ti ni kucati, a Maja ti odgovara citirajući dok si mi kucao i slao poruke dok si bio...gde si je presekao i rekao hoćeš sada da te ponižavam i da ti napravim pakao od života - glasilo je pitanje.

- Nije bilo tako - rekao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Luki Vujoviću.

- Šta treba da se desi da pričap istinu? Slao si slike Nore i sebe po grupama, da Aneli ne zna. Slao si video-snimak, groba Anelinog oca. Poslao si to svojoj majci, a Biljana, tvoja majka, poslala je to Kajzeru, usled čega ju je prozivala jer nije bila pokrivena na grobu svog oca - glasilo je pitanje.

- Nikada ja nisma bio sa Aneli na groblju. Ona je bila sama. Ja sam je ispred čekao. Mama je mene pitala ''gde sam'', a ja sam mami poslao samo gde se nalazim. Možda sam samo mamu obavestio gde sam, a podršci nikada nisam slao - kazao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Anđela Rankovića i dao mu reč.

- Ljudi su otišli na petu temu. Odakle Luki potreba da snima svakoga pa i Aneli. Ti si snimao i Lepog Miću sa Groficom. Mića je ispao plaćenik porodice Ahmić. Snimao si ženu tamo gde ona ne želi da se snima. - rekao je Anđelo.

- I da si me snimio i slao mojoj mami, što si Biljani slao.. Čemu slanje slike njegovoj mami - dodala je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Kako si pokazala Vanji kako samo leži i kako ne može da zatvori kapke - glasila je konstatacija.

- Ona je mene prozivala. Govorila je kako sam ja ovakva i onakva, vređala me je na račun mog fizičkog izgleda. Ona ne može oči da zatvori kad spava. Žena, čiji izgled ni da opišem ne mogu. Ona mene ovakvu komentariše na račun moj izgled. Njenoj doktorki bih oduzela licencu. Sva je izobličena. Maja je takođe du*e operisala, ali ima se*s, skače, živahna je, dok Vanja na kauči leži osam meseci. Unakazila se dodatno sa tim du*etom - kazala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković kako bi odgovorila na sledeće pitanje.

- Zašto namerno izmišljaš da Asmin gleda u pevačicu kada ceo svet vidi da gleda u Staniju - glasilo je pitanje.

- Nije tačno. Ja bih volela da je tako pa da kažem. Ja nemam problem da kažem. Gledao je pevačicu. Dosadno mi je kada mi neko nekog nameće u vezi, ne radi me to. Ona je stvarno divna pevačica nego sam ja popila i prebacila. Ja nju obožavam. Nije tako, nije Stanija - rekla je Maja.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković.

- Pričala si Filipu da je bljak i fuj jer se ljubio sa Miljanom Kulić. Da li ti je Asmin sad dobar, samo jer Filipa ne zanimaš, pa ćeš zanemariti i to što je spao na to da bude sa Miljanom Kulić? - glasilo je pitanje.

- Asminov i moj odnos je izgledao kao da smo u vezi, pre nego što smo bili zajedno. Ja imam pravo da mislim što se te situacije sa Miljanom tiče šta želim - rekla je Maja.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Asminu Durdžiću.﻿﻿

- Da li nekad pogledaš na tetovažu na desnoj ruci? - glasilo je pitanje.

- Ne, nikako. Ova devojka ni ne liči na Staniju, to je i ona sama rekla. Bila je šokirana kad sam se istetovirao.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Hani Duvnjak.

- Bravo, devojko! Sramno je da se Nerio druži sa Borom, posle onako sramnih reči koje mu je izrekao - glasila je konstatacija.

- Sramotno je rukovati se nakon preteških reči, da se razumemo. Meni je to veoam, ali veoma sramotno. Ne mogu da verujem, iskreno - kazala je Hana.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Uroša Stanića.

- Katastrofa mi je taj Neriov postupak. Po ko zna koji put nije stao uz svoje dete i Hanu. Pomirio se sa Aneli kao da ništa nije bilo. Bora najstrašnije vređa Hanu, a on ima bol u k*rcu. Vidimo na koji način on ne brani Hanu. Ja moram ponovo da se zaljubim u Boru. Moramo ponovo da uđemo u vezu jer je on prso - rekao je Uroš.

Autor: N.P.