Raskrinkavanje kakvo se skoro ne pamti: Dača urnisao cimere Elite, pa uputio izvinjenje Comari! (VIDEO)

Šok preokret!

Dačo Virijević stigao je kod Drveta mudrosti kako bi progovorio o svim gorućim temama, a na samom startu se osvrnuo na odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Dačo, volim s tobom da se ispričam. Koja tema ti je najzabavnija? - upitalo je Drvo.

- Naravno da su Asmin, Aneli i Stanija. Moram da ti kažem da Asmin, Maja i Anđelo više nisu konkurencija Aneli već samo mrzi sada Staniju jer joj je konkurencija. Videla je da više nije jedina u kući za koju su pričali da će pobediti. Sve više fejk izgledaju svađe Asmina i Aneli, to mi je strašno. Aneli je završila u hotelu s Asminom posle svih izrečenih uvreda, a on je meni rekao: ''Nemoj da pričaš loše o majci mog deteta''. U celoj ovoj priči i Stanija ima putera na svojoj glavi jer je uzimala tuđe dete u usta, ali ona bar ustane i prizna neke stvari. Njena najveća greška je što je sebi dozvolila da se upušta u odnos s nekim ko je došao u Majami da je vidi. Tih foliranata mi je više muka, mi svi znamo ko je Stanija i ja je ne branim - rekao je Dača.

- Šta misliš o Sofiji? - upitalo je Drva.

- Ona sada živi svoj san, to je devojka koja je apsolutno spremna na sve zbog teme. Ona se sinoć raspituje kod Milana da li je Dane opozvao testament u kom joj je ostavio tri kuće, ja ne mogu da verujem da je ona bila spremna da se ljubi sa nekim tamo dekicom. Ona je meni rekla prošle godine: ''Propade mi sve ovo, nije ušla'' i ja sam bio zaluđen nisam gledao realno, kupila me svojim ponašanjem. Meni je Milica rekla da sam glup, ali padao sam na njene fore. Ona je sad ušla sa Terzom u odnos samo da bi se oprala od svega što je uradila prošle godine. J*bem ti te tri kuće ako ti imaš želudac da se ljubiš sa dedom, užas. Terza njoj šalje piće preko Sandre Todić, fuj šta ovi ljudi sebi dozvoljavaju. Ovim putem želim da pozdravim Comaru jer mi je rekla da će me Sofija izdati zbog višeg cilja u rijalitiju. Njih dvoje su ove sezone pokazali koliki su kanal, u blatu su do guše - rekao je Dača.

- Kako vidiš Lukinu i Anitinu budućnost? - upitalo je Drvo.

- Biljana i Tamara su zaluđeni rijalitijem, to su teški bolesnici. Zamisli ti koji su to porodični odnosi kada će Tamara da priča o Biljani, kako će se oni naći sutra na babinama? Ja redovno govorim da oni nisu poštovli ovu kuću i pravila ove kuće, razmišljam da neće baš izaći sa punom cifrom. Luka ne može da izdrži da ne uđe u sledeću sezonu, a onda će doći i Anita. Moram da ti odam tajnu da je Aneli rekla za Sofiju da je ona samo za j*banje, a to je rekla jer je Sofija prišla Filipu dok je ona igrala s Terzom - rekao je Dača.

