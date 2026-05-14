Aneli raskrinkala Maju Marinković: Otkrila kako je flertovala sa Viktorom, Alibaba skočio kao oparen! HAOS (VIDEO)

Žestoka svađa trese Belu kuću!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihalović pročitala je pitanje koje je bilo za Viktora i Maju Marinković.

- Da li ste novi budući par jer mi pamtimo vaše flertovanje u radionici i poglede? - glasilo je pitanje.

- Ma to je bilo dobacivanje, ali ne flert. Gotivim ga, mislim da je kulturan i nikad ga nisam gledala na taj način - rekla je Maja.

- Gledao sam je kao drugaricu - dodao je Viktor.

- Ja sam u šoku. Za mene ovo pitanje da je stiglo ona bi meni iskopala oči. Ja nisam video da ona gleda neku devojku osim Mine. Nikad nisam video flert Maje i Viktora, a ja bih reagovao i na najmanju sitnicu - govorio je Asmin.

- Čula sam da postoje klipovi gde se peckaju, ali to nisam smatrala ozbiljno - dodala je Mina Vrbaški.

- Ja znam za to u radionici, bila sam tu u blizini i bila je još jedna osoba, ali neću da cinkarim. Bilo je i ovde u kući. Bio je flert kad je Maja ovde plesala i kad smo imali malu Elitoviziju - pričala je Aneli.

- Šta priča ova? Ja sam samo komentarisala da on ima stav da brani svoju devojku. Ja ne znam čemu potreba da lažeš? Izgleda da si ti ljubomorna zbog moje veze - dodala je Maja.

- Meni se prepisivalo za Viktora jer smo se zazli. Nama je sad zahladneo drugarski odnos, ali je ona njega gledala na drugačiji način. Ovo nije bilo dok je bila u vezi sa Asminom, nego kad je bila slobodna - rekla je Ahmićeva.

- Ona pokušava meni da nabije neki kompleks. Maja otkako je sa mnom u vezi ne ide ni da piški bez mene - poručio je Asmin.

Autor: A. Nikolić