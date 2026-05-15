Zameraju joj što je živ čovek: Asmin tvrdi da Stanija ima emocije prema njemu, Sofija stala uz nju, pa ih matirala jednom rečenicom (VIDEO)

Naredni snimak koji je pušten bio je snimak na kojem Stanija Dobrojević kometariše Asmina i Maju ispod pokrivača:

- Ja sam gledala mog bivšeg koji je ostavio svoju bivšu i dete, pa sada se valja ispod pokrivača sa mojoj bivšom drugaricom, meni ovo nije hi hi ha ha, to mi nije smešno uopšte, to mi je toliko lako - rekla je Stanija.

- Ja ne znam šta da kažem, ona je mene precrtala kada sam je*ao Miljanu Kulić, ne znam šta njoj smeta, očigledno još ima emocija - dodao je Asmin.

- Ovo je klasična sujeta, ego, to je sve što ću reći - dodala je Maja.

- Ne znam o čemu Maja priča, neka zamisli da je Car sa mnom - dodala je Stanija.

- Ovo je čista provokacija od Stanije - rekla je Boginja.

- Ovde je vama bitno da se svi je*ete, svi smo naš samo jaši - rekla je Stanija.

- Meni je ovo provokacija, ja sam to radila isto. Setite se mene kada su bili Anđelo i Anita, jurila sa za njima svuda - rekla je Matora.

- Meni je bilo teško, ovo je prvi put da ih vidim u krevetu - rekla je Stanija.

- Stanija se večeras, dok je gleda svađu ASmina i Maje, koliko joj je drago, ja sam video nadu u njenim očima, da će ponovo biti sa Asminom - rekao je Ivan.

- Setimo se Ane u šestici kada je ušla, pokidala, pa je pojela go*no, a Stanija nije pojela go*no - dodala je Milena.

- Ljudi ovo je ono što ona oseća, jednostvano odreagovala je u sekudni, pa živ je čovek i ima emocije - dodala je Sofija.

