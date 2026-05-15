I ponovo stao uz nju: Terza na sve načine pokušava da osvesti Sofiju zbog grešaka sa Danetom (VIDEO)

Šok!

Bora Terzić Terza je došao u pušionicu gde je sedela Sofija Janićijević sa kopjom je Terza razgovarao:

- Šta si ti radila sa čovekom od 70 godina - upitao je Terza.

Nisam radila ništa samo sam ga iskoristila - govorila je uplakana Sofija

- Ja ti podario sve, a kako mi ti vraćš da mi se narod napolju smene, ja toi nisam neprijatelj ovde, ne readi to. - govorio je Terza.

- Nisam dobro - govorila je Sofija.

- Nisi, ja ne želim tebe da gazim ali i meni se sve nakupilo - ododao je Terza.

- Tebi sam verovao više nego porodici svojoj, a ti me lagala, ja nisam dobio čestitku od porodice zbog tebe, a šta si ti ispala, sve si sje*ala - govorio je Terza.

Autor: N.B.