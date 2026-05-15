Velike drame obeležile noć za nama! Kačavenda zaratila sa bivšim drugaricama, Janjuš i Aneli započeli rat do istrebljenja, Mina na ivici nervnog sloma zbog Viktorovog flerta sa devojkama!

Bilo je veoma burno i zanimljivo.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održala se emisija "Gledanje snimaka", a u jednom od njih Milena Kačavenda saznala je da je ogovaraju Miki, Janjuš i Vanja.

Kačavendin brutalan rat sa bivšim drugaricama Sofijom i Vanjom

- Prvi klip je izašao gde je on mene pljuvao. Janjuš broji koliko puta se ja javljam. Imam sto osam puta da se javim. Ja sam sve kritike ovde istrpela. Što se Vanje istine tiče, neka su oni jedni drugima otvarali oči, a mi ćemo napolju videti. Janjuš kaže mi moramo da komentarišemo, ako mogu da dobijem spisak šta da pričam. Oni o meni nikad ne pričaju... Imaju da pričaju šta god žele. Vanja je Žanina kopija. Ja jesam sa Enom imala sukob, ali vidim da on Enu nije ni upoznao kao snaju svog brata. Ako je on izlečeni kockar, ne znam šta je problem jer je on pričao o tome. Za Janjuša mi je jasno, i za Vanju takođe, nema ništa novo. Mikiju svakako zameram. On se izblamirao. Dođosmo na to da gubi pare, a došao je da zaradi novac, da neće da se blamira, pa je gole guzice prolazio. Drago mi je da Janjuš prati svaki moj korak, a ja njega ne diram osim kad se zajebavam. Vanji mislim da je vreme da ide kući i da se zaleči - rekla je Milena.

- Ja nikad u životu nisam rekao da si incest majka - rekao je Miki.

- Na koga si mislio da ne znaš kako će im ona na oči? - pitala je Ivana.

- Pa Milena svojoj porodici, svojim sinovima. Ja koliko se sećam ti nisi u dobrim odnosima sa bratom. Ti si meni pretila - rekao je Miki.

Vanja Živić u jeku rasprave iznela je svoja saznanja o Mileni Kačavendi i njenom bratu.

- Poenta priče je njen brat kojim je ona meni pretila. On je slušao nju po ceo dan kako pije po 86 rakija, a meni je govorio da ga ne zovem sa njom jer joj je samo rijaliti u glavi. Bobanac se družui sa njenim bratom, ona nije znala ni broj od brata. Bobanac je morao da pozove njenog brata i da kaže njemu: "Znaš li ko hoće da te čuje". Bobanac je pijanoj dao telefon. On joj nije ni glas prepoznao - rekla je Vanja.

- Moj brat menja brojeve telefona iz bezbednosnih razloga - rekla je Milena.

- Bobanac se druži sa njenim bratom dugi niz godina. Informacija iz prve ruke da ga je blam od nje, da nisu dobri dugi niz godina. Ona je tražila, Bobanac je pozvao i čovek joj nije prepoznao glas. Nisu se videli, nisu ni kafu popili. priča o mom dupetom, a ona pati za d*petom jer koristi kinesko, jedan dan ga ima, a drugi nema - rekla je Vanja.

Nakon kratke pauze rat između Vanje Živić i Milene Kačavende je nastavio. Ubrzo se umešala i Sofija Janićijević koja je bez zadrške udarila na bivšu drugaricu.

- Ako si imala novac u fioci što nisi uradila donje zube? - pitala je Sofija.

- Jesi li se j*bala sa Danetom? - pitala je Milena.

- Ona mi je rekla da je ona jedan ološ i da će i mene da izda, da me ogovarala napolju. Ja joj nisam verovala. Je l' Srđana sramota tebe ološu? Zašto si se razvela? Nek shvati šta znam sve - vikala je Sofija.

- Što se tata nije oglasio šta mu je ćerka radila u Tetovu i vezi od šest i po godina - rekla je Milena.

Novi haos Aneli i Janjuša, pljušte prozivke

Na jednom od klipova učesnici su mogli da vide i čuju da je Aneli izjavila da će uništiti vezu Janjuša i Vanje.

- Još jedna kojoj fali ona stvar. Još jedna u nizu koja je j*bana i odj*bana. Na šta ja da budem ljubomorna? Na ovu nepismenu ženu koja jašđe do plafona. Rekla je da će da uništi vezu, ali Miki te preduhitrio - rekla je Vanja.

- Sprdam se i lečim svoju dosadu. Ne znam šta ona glumi, ko je ona njemu da mu kaže koga će on j*bati. Ona je umislila da je neka p*čka kosmička. Curiguz! Maco lizo, baš si otkinula na pesmu" Ide maca oko tebe" - rekla je Aneli.

- Lutkice, mogu da te pomazim - rekla je Vanja.

- Ti ideš sa obezbeđenjem napolju, samoprozvani kriminalcu! - rekla je Aneli.

- Vanja kaže da si ga molila da budete u vezi - rekla je Ivana.

- On je hteo sa mnom da bude prisan, odvlačio me sa strane i pričao kad ne gledaju kamere. Bili smo prisni nismo imali s*ks. Ispod trema mi je govorio da želi biti sa mnom. Klip je sprdnja. Sprdaću se sa njim dok god budem htela. Njemu odjendom to smeta - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš nastavili su sa prepucavanjem.

- Hteo je da dođe u Dubrovnik - rekla je Aneli.

- Da bih te g*zio - rekao je Janjuš.

- Ko te j*be žirafo bolesna - rekla je Aneli.

- Oni govore dve različite prepiske. Ona je rekla da je on njoj uništio vezu i sad će ona njemu. Definitivni kraj je bio kad se meni Janjuš ovde zakleo. Ona sve laže. Ovim pokazuje da je našoj vezi došao kraj jer je Janjuš sve ovde izneo - rekao je Luka.

- Sve si radila što si želela da bi mene sj*bala. Ja sam imao pravo, a ja sad nisam u sedmici. Sve što sam govorio da se sa mnom ne zaj*bavate niste verovali. Isekla si snimke koje sam ja slao. Govorila si da dođem, da me voliš, da dođem na bazen i onda si me posle odj*bala - rekao je Janjuš.

- Rekao mi je da dođem kod njega u stanu - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Janjuš je sam kriv, bio je sa njom ponovo prisniji i dozvolio joj da se tako ponaša. Ovo što priča za 13. januar verujem, ona ne zna kako da se izvadi - rekao je Asmin.

- Setimo se da je ona Janjušu rekla da je on ubica dece, a on njoj da je monstrumka. Najgore te oblatila, a onda se napolju čula s tobom. Ona je ovde ušla kao verenica Luke Vujovića, a nama se pokazuje posle sedam dana kako se muva sa Janjušem. Ona je svo to vreme govila da je Luka njena najveća ljubav koja joj se ovde desila. Ja se sećam 13. januara da sam ja nju sklanjao od Janjuša. Izašao je klip da je ona njega poljubila tu, pa možemo da verujemo da su u ćoškiću imali sve i svašta. Ti ne znaš s kim ćeš i koga više voliš. Bila si sa Lukom, pa sa Asminom i nakon 20 dana sa Janjušem - rekao je Dačo.

- Ona i ja smo imali svađu sad i pre toga jednom kad je spomenula moju bivšu ženu. Ti ne znaš šta su najgore svađe - rekao je Janjuš.

- Aneli je sama kriva za sve. Janjuš ne shvata jednu stvar, on ne poštuje sebe. Ona je na sudu sa njenom ženom, a on ima s*ksa sa njom - rekao je Janjuš.

- Sledeća žena bude li mi spomenula majku ćerke dobiće to što dobija. Je l' to opravdanje da se ona spominje? - rekao je Janjuš.

- Aneli, nemaš sa njim šta da tražiš! Ovo je tvoja greška. Aneli nije normalna - rekao je Mića.

- Možeš li da joj objasniš da me ona ne interesuje - rekao je Janjuš.

Zbog flerta Viktora sa Stanijom i Sofijom, Mina na ivici nervnog sloma

Tokom emisije pušten je i snimak na kom se saznalo za flert Viktora Gagića i Stanije Dobrojević, a sve je prokomentarisala Mina Vrbaški.

- Vidim ja šta Stanija radi, te priče koje gurate su smešne. Ja sam videla sada kako se gleda sa Viktorom, pa se smeškaju jedno drugom, a sada to radi i sa Anđelom. Svakome se ubacuje i pecka, to ku*vinsko ponašanje meni ne može - dodala je Mina.

- Ja jesam pogrešila kada je bilo ono pilence, dečko je iz mog grada, ima 19 godina, i ja ga gotivim, a sada ću da kažem sve šta imam. Dečko je za primer, on je sjajan, kulturan, a oni imaju problema još pre mog ulaska, stalno ste se svađali Mina, a šta sam ja onda problem?! Ti si njemu rekla da vređa mene, ja nisam problem u vezi - dodala je Stanija.

- Ovaj mali debil što sada spava, i sada ovo što Mina priča je debilo. Kada sam se ja smejao njoj, šta pričate vi, sramota, nisam pogledao Staniju uopšte - rekao je Viktor.

- Mina nije tebi problem Stanija, nego ova što se je*e sa matorcima - dodao je Terza.

- To se priča po kući, za Sofiju - rekla je voditeljka.

- Ona je mene napadala, a ona je lagala. Mene ne zanima ništa više, mi smo raskinuli - dodao je Viktor.

- E ovako, ja moram da prokomentarišem, ja sam rekao Mini da se ponizila najviše od svih. Ona njega moli, kleči, a Viktor neće da prizna da se ona njemu gadi, ne može da je gleda, ne može da je ljubi, a da je voliš, poljubio bi je. E sada, Viktoru prija koja god da ga devojka gleda, to je kod njega tako, njemu sve prija. Imao je mesec dana flert sa Aneli, sa druge strane Stanija i Viktor dobacuju jedno drugom, a Sofiji se sviđa Viktor, muči je to što ima 19 godina. Sedimo danas Sofija i ja, i komentarišemo kako Viktor odmerava druge devojke, ali nije rekla o kome se radi, a ja sam znao da je Sofija - rekao je Dača.

- Ti bi da te jebe Dane od 70 godina, pa bi klinca od 17. Mrš ku*vo, ološu jedan smrdljivi - dodao je Terza.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić su nastavili sukob u Kući obabranih o njihovom odnosu.

- Ti si mene izje*ao i ostavio me - govorila je Mina.

- Ti češ meni da treseš mu*a ovde, nakon svega, lagala si za sve - rekao je Viktor.

- Je*ana i odje*ana tako treba da me zovu - rekla je Mina.

Nakon emisije, Mina Vrbaški i Viktor Gagić su nastavili razgovor o njihovom odnosu ispred Ivana Marinkovića.

- Ja sam tebe zavolela, šta je sa tobom. Ja njega ne vređam Ivane, on je mene vređao - rekla je Mina.

- Ja tebe vređao - upitao je Viktor.

- Govoriš mi da sam smeće, ološ, iskoristio si mene, znao si da sam lagala, ti si mene iskorstio, praznio si muda, ja sam bila je*ena. Rekao si da si znao sve, samo si čekao potvrdu - rekla je Mina.

- Ja te podizao kada ti je bilo najteže, a ti mi tako radiš - govorio je Viktor.

Autor: R.L.