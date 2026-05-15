E moj Asmine, ŽALIĆEŠ JEDNOG DANA! Mustafa se sa setom obratio svom sinu zbog načina na koji ga Maja tretira, pa poručio: Obrišem znoj sa čela i ZAPLAČEM!

Morao je ovo da mu poruči.

Otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić često se oglašava putem svojih društvenih mreža na temu dešavanja u Beloj kući.

On je tako sada prokomentarisao to što Maja Marinković zabranjuje njegovom sinu ikakvu interakciju sa drugim devojkama.

- E moj Asmine, kad sam ja bio mlad, sedeo sam, a puno devojaka me je gledalo. Tvoja mama se ponosila time i znala bi mi reći: „Pa da te druge ne gledaju, ni meni ne bi bio interesantan. Neka one gledaju i neka maštaju.“ A ti, moj Asmine, žalićeš jednog dana što nisi znao iskoristiti svoju mladost - poručio je Mustafa.

On se takođe putem svog Fejsbuk profila obratio svojim pratiocima za koje kaže da ga nimalo ne poznaju.

- Danas sam doživeo najveće razočarenje posle Drugog svetskog rata. Godinu dana mislio sam da me poznaje pola Balkana, da ljudi sve znaju o meni… A danas shvatim ne znaju ništa. Pišu mi: “Kako ti imaš vremena da štancaš objave, a kažeš da si radnik?” Odgovaram im mirno: “Dragi ljudi, u mojoj državi je danas državni praznik.” A oni meni: “Kakva tvoja država? Kakav praznik?” Sednem, obrišem znoj sa čela… i zaplačem. Ne od muke, nego od spoznaje. Godinu dana pričaju da sve znaju o meni. A danas vidim nisu znali ni ono osnovno. Ako ne znaju da sam Austrijanac, onda znači da je sve ostalo što su “znali” bilo izmišljeno. I tako, Mustafa shvati jednu jednostavnu istinu:Ljudi te gledaju, ali te ne poznaju. Čitaju te, ali te ne razumeju. Komentarišu te, ali te ne znaju .A ja sam mislio da me poznaje 20 miliona ljudi - napisao je Durdžić.

