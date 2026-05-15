Nikad ne bih birao između trudne žene i nje! Milan Stojičković zahvaljuje Terzi što ga je odvojio od Sofije, pa mu uputio podršku: Svaka čast kako izdržava! (VIDEO)

Konačno progovorio!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga", bivši učesnici Elite 9, Milan Stojičković i Miladin Srdanov Pop prokomentarisali su trenutna dešavanja između Sofije Janićijević i Terze nakon razotkrivanja njene afere sa Danetom.

- Terza pati, on nju stvarno voli. Vidi se po njemu da mu je loše. On je radio oko imanja, sklanja se. Najteže mu pada crni sto. Svaka mu čast kako to izdržava. Ona mi je totalno lagana. Da je priznala sve od početka on bi verovatno oprostio. To je velika ljubav sa njegove strane, ali sa njene ne. Kad je sve to isplivalo na videlo ona je njega prvo pikirala, Milana, ali nije mogla - rekao je Pop.

- Ovde vidimo jednu devojku i njih dvojicu, tata i sin. I tata bi sine! Ona je bila jako ljubazna prema meni. Mi smo bili istog stava da nećemo ulaziti u vezu, pa ćemo videti šta će biti napolju. Prvih nedelju dana je sve to bilo super, ali posle upoznajte ekaraktere. Mislim da je ona, čim je to izašlo za mene kad se oglasila moja bivša, ona se umešala u celu priču. Shvatio sam da je ona upućena. Od tog trenutka kad se to desilo . Čim je ona videla da mene to ne zanima ona se okrenula na terzu. Ne možete vi da radite neke stvari i da se sutra ništa nije desilo. Ne bih ja naseo, tri put meriš jednom sečeš. Dok je ona bila fina i kulturna i ja sam bio fin. Čim se ona izjasnila da želi nešto više sa Terzom ja sam se sklonio - rekao je Milan.

- Ona ne deluje da se kaje - rekao je Panda.

- Nema kajanja - rekao je Pop.

- Kad vi uđete svesno, a znate da neka trudnica čeka dete, morate da imate malo humanosti i srca. Terza je neko ko sve radi srcem. Nekad je pametnije povući ručnu! Da sam bio na njegovom mestu, dete je dar od Boga, nikad ne bih birao između trudne žene i neke devojke koju sam upoznao. Ono što ne želiš sebi, ne želi ni drugima. Žao mi je zbog njega. Njemu na neki način hvala jer me sklonio od cele priče. Mogao sam i ja da nosim tri kačketa, četiri kajle... - rekao je Milan.

Autor: A.Anđić