Sramota me njihove sramote! Stanija oplela po Maji jer je pokupila njene otpatke, pa udarila bez milosti: Ona služi samo za intimne odnose! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ,,Pitanja novinara”, voditelj Darko Tanasijević nastavio je da razgovara sa Stanijom Dobrojević o Maji i Asminu.

- Neprijatno mi je kad ih vidim zajedno u krevetu, nije mi teško. U utorak sam popila i rekla sam: "Ako mogu da izbegnem kadar". Mene je sramota njihove sramote, a njih nije sramota. Svako ko me ne razume nek gleda svog svže bivšeg muža sa Majom Marinković - rekla je Stanija.

- Maja stalno govori da je institucija, a ti si rekla da bi neko trebao da joj objasni da je u rijalitiju samo j i da je razvlače kao jufku - rekao je Darko.

-Tako je! Na prvom mestu joj je afera sa Pecom, a na drugom mestu ovo. Uradila je operacije i služi samo za j. U tome jeste institucija i u uličarskom vređanju. Ume da gazi nemilosrdno i da bude zla prema ženi kojoj je napakostila - rekla je Stanija.

- Na koje reči misliš kad kažeš da ju je najbolje opisala Slađa Poršelina? - pitao je Darko.

- One su se družile i ona mnogo bolje zna. Maja i ja nismo imale tu realciju, ali smo bile dobre. Oglašavala se Slađa, ona je mnogo kompetentnija da objasni ko je Maja, a ne ja. Bile su mnogo dobre prijateljice, a ona i ja smo imale samo površnu kafu - rekla je Stanija.

- Maja kaže da ne možeš da se pomiriš sa tim što te on odjavio zbog njene limunade - rekao je Darko.

- Što se ona time diči? Ona je došla na kraju prile, a zašto to je njeno. Ja kad idem da radim jogu li da se družim, oni non stop pričaju o meni. oni su opsednuti sa mnom i ja živim u njihovim glavama. Ovih dana sam veći problem u glavi bivšem. Zamisli kad se oni ispod pokrivača bave sa Stanijom - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić