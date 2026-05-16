Mnogima su maske pale: Rat Stanije i Maje prešao na viši nivo, Sofija unakazila Kačavendu prozivkama, a Aneli donela odluku da tuži Janjuša!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević žestoko je raskrinkao takmičare i skinuo im maske.

Na samom startu on je porazgovarao sa Stanijom Dobrojević o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Šta je značilo kad si rekla da devojke moraju da gledaju da li im je dečko miško piško pre nego što uđu u vezu. U šta te devojke treba da se uvere pre nego što uđu u vezu - glasilo je pitanje.

- Ispitajte teren pre nego što uđete u vezu. Ipak opipajte na vreme, ne trebaju vam takve traume - rekla je Stanija.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, voditelj Darko Tanasijević nastavio je da razgovara sa Stanijom Dobrojević o Maji i Asminu.

- Neprijatno mi je kad ih vidim zajedno u krevetu, nije mi teško. U utorak sam popila i rekla sam: "Ako mogu da izbegnem kadar". Mene je sramota njihove sramote, a njih nije sramota. Svako ko me ne razume nek gleda svog svže bivšeg muža sa Majom Marinković - rekla je Stanija.

- Maja stalno govori da je institucija, a ti si rekla da bi neko trebao da joj objasni da je u rijalitiju samo j i da je razvlače kao jufku - rekao je Darko.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković.

- Stanija je bila ta koja se čula sa mojim bivšim dečkom. Pljuvala me je sa njim dok ja sa Aminom nisam ništa imala. Napaćena žena. Jeste oronula, jeste baba. Isto tako i ona mene vređa, spominje moju porodicu. Sve je to ona govorila iz pakosti i nemoći, udario ju je klimaks u glavu. Ta limunada će joj ostati pečat - rekla je Maja.

- Uporedivala si malo pre nju sa Slađom Poršelinom - dodao je Darko.

Maja Marinković i Stanija Dobrojević nastavile su sa svojim prepucavanjima.

- Ona je navikla na jeftine radnje u Srbiji. I moji baka i deka misle da je Kina ove kineske radnje po Srbiji. Ona je jedna tuka s Belog potoka, ona misli da je Kina to. Ne mogu ja da dižem svest novim generacijama. Imate gugl i jutjub. Moja baka Radojka ne koristi gugl i njoj je oprošteno, a ova s Belog potoka je trebala bolje da se informiše - rekla je Stanija.

- Za mene je ona jedna jeftina žena koja prodaje svoju vaginu na Onlyfansu za 26 dolara. Moje naselje je prigradsko, a ona dolazi iz Rume - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković o Staniji i Asminu.

- Ja sam u šoku, ne mogu da spavam u Odabranima. Nabila mi je smrdljive kineske patike kod kreveta. To je istina! - rekla je Maja.

- Njuška moje patike, a one su original - rekla je Stanija.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Maji Marinković.

- Da li se plašiš Asmoinovih pretnji da ćeš plakati još više - glasilo je pitanje.

- Plakala sam ja sinoć, ja ne plačem lažno. Svi su se odobrovoljili kada su mislili da smo stvarno raskinuli. Mene je sramota da zaplačem - odgovorila je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o problemima koje ima sa Majom Marinković.

- Da li si shvatio da sa Majom ne možeš da raskineš kad hoćeš? - pitao je Darko.

- Da, shvatio sam. Ne, nisam. Čovek kad nešto želi on to može da uradi. Mene rijaliti nije zanimao, mene zanima Maja. Ja sam svestan da šta god da uradim ima malo veću težinu. Ona je to meni u krevetu rekla iz čiste dosade. Da ja nisam toliko izdramio ne bi se toliko ni čulo. Njoj kad je dosadno ona želi da bude smešna. Ne kapiram te njene stvari, neću da praštam ta poniženja. Ja s njom pričam, kao da gubi svest gde se ona nalazi - rekao je Asmin.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je naredno pitanje Terzi.

- Kada si shvatio da je Asmin jedan težak blam i rijaliti igrač? - glasilo je pitanje.

- Njegovo ponašanje šta je čovek sebi dozvolio. Nisam nešto komerntarosao jer sam bio dobar sa njim. Izgoreo je zbog procenata i čekao je kapislu da izađe iz odnosa sa Majom. Nejgove čestitke koje su mu stizale od roditelja, možda on to nije verovao, ali sada je shvatio da je dotakao dno - rekao je Terza.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević podigao je Sofiju.

- Ti si rekla da je Milena jedna obična uličarka - rekao je Darko.

- Jeste. ja kad bih pričala od godine do godine šta sav sve čula, potrajalo bi. Srđan ima veliki razlog za razvod. Ima prljav život poslednjih 6 godina. Ima dosta putera kao žena, žena nije psihički dobro - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Vanjom Živić o Mileni Kačavendi.

- Da li smatraš da Sofija zaista ima neke podatke? - pitao je Darko.

- Šta god da je treba da kaže. Slažem se da ne treba da bude drukara i cinkara kao ova ozbiljna žena sa kodeksima. Ja bih sad ustala ovde i ispričala da am na njenom mestu. Verovatno je išla u neke bolnice. Verovatno mu je bilo muka da je gleda alkoholisanu. Nju je muž prevario, a verovatno zbog toga što nije bila druga žena. Sedele smo na Miljakovcu, ona se otvorila i rekla je: " Da l' je moguće da se nama desilo isto?!". Sve je ovo istina. Da li je ta neka žena došla kući, pas je prepoznao. Ona je prišla psu i pomazila ga i ona je skapirala da se znaju ona i pas, što znači da je Srđan dovodio tu ženu kući. Ona je napravila situaciju, pozvala je tu ženu, Milena je nju navodno napila i navukla je na priču. njih dve su pozvale Srđana, a on nije smeo da se javi. Dalje neću da zalazim u detalje, ali to je srž. Posle smo otišle na pumpu da kupimo cigare i da stavi teleofn da se puni, a ona je tad popila koji čočančić - rekla je Milena.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Janjušu.

- Koliko ti je sumnjiva Kačavenda sa Sofijinim sanzanjima? - glasilo je pitanje.

- Ja o njoj ništa ne znam, niti sam pokušavao nešto da znam. Hoćeš da kažeš da sve ovo što je Vanja sada rekla da laže? - započeo je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi sa njom porazgovarao o Mileni Kačavendi i saznanjima koja ona ima o njenom životu.

- Otkrij nam ko je zapravo Milena Kačavenda i čime je ti držiš u šaci. Zbog čega se ona razvela? - pitao je Darko.

- Jako me povredila, provlači mi oca i majku ovde i to me jako boli. Ona je jako loš čovek, nije primer devojkama i ženama. Ona ima putera dosta na glavi. Ona ima svoju prošlost, ne mora da se bavi mojom. Sve radi lažno - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Verujem Sofiji da zna tu priču, ali mi nemamo dokaze, ona ćuti. Niko se ne razvodi tek tako posle 27 godina braka. Vanji verujem sto posto. Nju cenim i znam da ne laže. Vanja Nije lik kojii će da izmišlja i spominje i Bobanca. Vanja zna još mnogo stvari, ali neće da priča, čak ni Janjušu nije ovo pričala. Ja verujem da je njen život jako turbulentan. Živela je život na tuđim leđima. Prosipa lažni moral, lažne priče i lažne milione, a živi u toj jendoj kući i dalje koju tek treba da renovira, a svojim sinovima je tek sad kupila auto iz 2010. godine. Ne znam odakle silni milioni, a nemaš ni auto i detetu kupuješ auto star 15 godina. Mislim da je Srđa imao velike probleme sa njom. Verujem da to ima veze sa alkoholizmom i životom u punom gasu. Žena ima 50 godina i spava sa pacovom. Sve što je pričala o ruskoj klinici mislim da nema veze sa razvodom nego sa načinom života napolju - rekao je Anđelo.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Aneli Ahmić.

- Da li jedva čekaš da se vidiš na sudu sa Janjušem zbog njegove tvrdnje da je imao s*ks za Srpsku novu godinu? - glasilo je pitanje.

- Naravno. Za ove optužbe, sve i da je istina, nije me j, bili smo pripiti, došao je u moj krevet, jesmo se ljubili i mazili. Bila je to greška. To je bila noć Filip i Maja. Jedini je stao iza mene, branio me je. On će biti svakako tužen za narušavanje mog ugleda. Ja se osećam jako loše zbog toga. Imala sam jaku emociju prema njemu - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Ko laže, a ko priča istinu? - pitao je Darko.

- Ja mislim da je bilo. Za mene je i s*ks ako je završila. Scena gde sedi pored Milene Kačavende... Ovo Kačavenda ako je stavrno rekla da povlači tužbu, zbog čega se onda pozivamo na te stvari. Zbog Janjuša sada neko povlači tužbe. Ne postoji stvar koja će mi biti svetija od mog oca da ja povučem tužbe. Do kad se ova emisija zove demant? - rekla je Matora.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Mini Vraški.

- Ja nikad nisam rekla da sam trudna. Dača me samo pitao zašto toliko povraćam, a to je od nervoze i stresa. Od 17. do 25 trebam da dobijem - rekla je Mina.

- Dokle ćeš nastaviti da se ponižavaš i da praviš truleks krpu od sebe? - pitao je Darko.

- To je trenutak nemoći. Žao mi je i onda na pogrešan način pokazujem da mi je krivo samo zato što mi je stalo - odgovorila je Mina.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Sofiji Janićijević.

- Kako komentarišeš što je Terza onomad ostavio trudnu Milicu, a sad kaže da mu nisi ništa i može odmah da se vaćari sa Todićkom? - pitao je Darko.

- Sinoć je plakala i molila i izvinjavala se- rekao je Terza.

- On u besu kaže sve i svašta, mislim da ne misli to. Njegov postupak u utorak me povredio i od srede nisam dobro - rekla je Sofija.

U toku emisije ,,Pitanja novinara”, novinar Joca Ilić postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Koje su to stvari koje trpiš od kako je Anita trudna? - glasilo je pitanje.

- Jednom je Kačavendu iz čista mira uvredila, još nekog je ovde za stolom uvredila, Dači ne da da priča. Onda ja sada ćutim i puštam druge. Najradije bih joj rekao alo ko su ti ti ljudi, ne treba ti to. Što se tiče našeg odnosa sve je super. Ne trpim ništa u vezi našeg odnosa - rekao je Luka, pa nastavio o Aneli:

Autor: N.P.