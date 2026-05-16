Dejan Dragojević staje na ludi kamen: Rešio da se oženi, obelodanio detalje!

Pobednik Zadruge 5 progovorio o planovima za budućnost!

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin In" ugostila je mnoge zanimljive goste, a jedan od njih bio je i pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević.

- Dejane, da li si iskusio da Srbija voli žrtve? - pitala je Sanja.

- Da, narod se vezao jer je ekranizovano, ali to nisam tražio. Nije se desilo da muškarac pokaže takvu emociju, ali svuda se dešava ljubavni brodolom. Ljudi su se vezali za tu situaciju, saživelili su se. Ima i žena koje dobiju podršku ako je ekranizovani kako treba, a po selu će da je osude - govorio je Dejan.

- Šta se muškarcima više prašta? - upitala je voditeljka.

- Prevara. Muškarac uvek lakše prođe, a žena dobije osudu. Žena se gleda kao cvet, a ne ide da ga svako dira - rekao je Dejan, a onda otkrio kakvi su mu planovi za budućnost:

- Treba da se ženim, posao će mi biti da budem muž. Planiram da se oženim, dugo sam u vezi. Ja sam rekao da ću da povijem leđa da žena ne mora ništa da radi. Ona je profesionalni šminker. Ja sam za to da žena ne treba da radi ništa - pričao je Dragojević.

Autor: A. Nikolić