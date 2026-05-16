Obrukala je njegovu časnu porodicu: Ana Spasojević bez dlake na jeziku o mogućem pomirenju Sofije i Terze, a od njega posle Elite očekuje izvinjenje!

Bivša učesnica Elite brutalno urnisala Sofiju!

Bivša učesnica "Elite" Ana Spasojević za Pink.rs prokomentarisala je aktuelna dešavanja između Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze. Mi smo je na samom početku pitali da li se slaže sa pričama takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu da bi se on i nakon saznanja za njenu aferu sa Danetom (70) i dalje pomirio sa njom.

- Mislim da bi se pomirio, jer ima emociju, ali isto tako je svestan kakva je to dr*lja i šta mu je napravila od života, obrukala njega i njegovu časnu i poštenu porodicu. Nije bio svestan prelazio je preko psovki deteta što je užas, svašta je radio ali nije imao prave informacije i nije znao šta je napolju zapravo istina, sada kad sve zna mislim da mu se zgladila i da se ne bi pomirio, ako ne zbog sebe bar zbog male i svoje porodice - govorila je Ana, a onda smo je upitali zbog čega svima deluje da je prema Sofiji jako blag, dok Milicu Veličković ni za sitnice nije štedeo:

- Iskreno ima emociju jos zato deluje blago, rekao bi on njoj svašta, kao što i kaže kad pobesni, ali je štedi i dalje dok ga to sve ne prođe. Milicu nije štedeo jer je bio zaljubljen u ovu rospiju i na svaki moguci način pokušao njoj da se dodvori, pa nažalost i pljuvanjem Milice. Mislim da se jako kaje zbog toga i da će prvom prilikom zvati Milicu i izviniti joj se onako iskreno jer stvarno je bio polupan i retardiran kad tako moram da kažem, sve nas njegove prijatelje koji smo bili uz njega je blatio i pričao svašta da bi odbrsnio ovu i dodvorio joj se, to je njegova sramota ali opet prepisujem tome sto nije nista znao i verovao je Sofiji. Sada kada je svestan, ja znam da ce se meni izviniti čim bude izašao.

Autor: A. Nikolić