VOLIM JE VIŠE, NEDOSTAJE MI: Kristijan Golubović priznao koliko pati za Kristinom Spalević: KAD JE NEMA PORED MENE, NE JEDEM I NE SPAVAM! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Maše Mihailović bili su Kristijan Golubović i Iva Stupar.

Da li se promenilo nešto u tvom odnosu sa Kristinom?

- Da, promenilo se. Volim je više, nedostaje mi više, eto. Mislim da će njena ljutnja jednog dana prestati. Eto, samo da se unormalimo vi. Ona je meni anđele rodila. Mislim da ćemo prezubčiti jednog dana i nastaviti tamo gde smo stali. Ja sam za kompromis, da se pomirimo i da dobijemo treće dete, jednu devočicu. Ona je takva žena, koja je izbrisala iz mog mozga sve s kojima sam bio. Kad nje nema pored mene, ne jedem, ne spavam. Kao da je nema, tako se osećam. Ona nije najlepša žena na svetu, ali je za mene najlepša. Sve sam prošao što se žena tiče, ali taj osećaj, kada smo sami kod kuće, kad samo ćutimo, shvatio sam da je prava ljubav jedna i najveća, samo ta jedna.

Da li imaš osećaj da ste oboje jedno drugom rekli stvari u afektu i da će se to rešiti?

- Najveća nada koju gajim kada je reč o pomirenju je to što su reči u svađi izrečene, bile one u afektu, eto. Ja sam dvadeset sedam godina stariji od nje. Ona u mojim godinama još uvek nije bila, a ja u njenim jesam. Mislim da će jednog dana shvatiti šta sam ja pričao i da su moji stavovi ispravni i jasni, veoma. Ljudi se pitaju šta ću joj ja. Mi imamo dvoje dece, elokventni smo, napredni. Moje ideje i njena mladost je nešto što je veoma kompatibilno. Ne znam odakle ljudima ideja da se čude šta ćemo nas dvoje zajedno. Nije mi to jasno.

Autor: S.Z.