Ja sam svoj pethaus platila, a tebi je sve na lizing! Asmin ispostavio računicu koliko ga je koštala Stanija, ona ga vratila na fabrička i OSPORILA sve: 10 hiljada su troškovi, a davao si tri! (VIDEO)

Unakazila ga!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asmin Durdžić.

- Tebi nemam ništa da zamerim, rekao sam da si dobar i korektan momak. Zameram ti, pre dva dana kad sam izašao sa Majom napolje gde smo spominjali Staniju, a ti si rekao da smo Maja i ja opsednuti sa Stanijom - rekao je Asmin.

- Ispada da više vi nju komentarišete - rekao je Anšelo.

- Imamo pravo i mi da komentarišemo. Mi smo pobegli sa žurke, bežimo od Stanije da nas ne bi provocirala. Dogovorili smo se da je uhodimo i da se branimo, više nema povlačenja, nećemo biti u depresiji više zbog Stanije Dobrojević. Što se Stanije tiče i o njoj sam rekao sve. Ova žena je upla ovde da mene zgazi. Rekla je da joj nije normalno da nas dvoje nemamo komunikaciju, a kad je ušla ovde rekla je da je Aneli sve u pravu. Ja sam Staniju branio od Aneli, ratovao sam protiv celog sveta. Dok sam nju brani, tad me podržavala. Govorila je da moram da pričam o Aneli i Siti kako bi se ta tema vrtela. Ja to nisam hteo da radim, osećao sam se glupo. Udara na fizički izgled svima. Koja god da se operiše ona proziva. Nek moja podrška okači kako je ona nekad izgledala, ona se stidi svog izgleda. Čuo sam da je imala problem zbog botoksa, izgleda da joj je to karma i da je Bog kaznio. Komentariše moju devojku... Da je bila ovde dama nikad ništa loše ne bi doživela, popričao bih sa njom normalno u prisustvu Maje. Ona je prošle godine htela da radi silikone u d*petu, ali ja nisam dao. Ona izađe gola iz auta i kaže da je slikam, umirao sam od sramote. Nek ustane i skine gaće da pokaže kinesko d*pe. Zamisli da ja prozivam Terz da ima velika m*da, a onda ja skinem gaće. Ona ima samo godinu dana staža u Americi, sve ostalo je fejk. Varala je svog momka sa dečkom iz obezbeđenja. Ona nije moralna uopšte, ona je niskomoralna. Priča da sam ja popušio 300 hiljada evra na diskoteku, a pre ulaska sam joj ostavio 35 hiljada evra i ostavio još sedam hiljada za brend. Dao sam za uzorak osam hiljada evra. Ne možeš uzeti samo komad od fabrike. Deset puta sam je pitao da li je sigurna, i ja sam to platio, a ona je počela da plače jer je sve pogrešno došlo. Bila je previše bahata. Ja sam davao koliko sam ja hteo. Nastavio bih taj život da sma hteo sa njom. Ona nikad nije sebi platila let dok je bila sa mnom. Nije platila piće, šampon za kosu. Za prvi stan sam joj dao 25 hiljada evra učešća, plaćao sam kiriju, za ovaj sad stan gde živi 15 hiljada vera, za X6 47 hiljada evra. Dane ja za mene mala maca! Sedam meseci puta šest i po hiljada evra, osiguranje... To su samo sitnice koje sad mogu da nabrojim u glavi. Dao sam joj 20 hiljada dolara da ne bi izgubila papire. Imala je 20 letova, to ti je samo na letove 20 hiljada evra i onda ona spominje da sam ja trošio njene pare. Ja sam bio nekoliko puta smao kod nje u Rumi u pethausu koji nije pentahus - rekao je Asmin.

- Klošarčino, nadam se da si sačuvao fiskalne račune i sa doručka - rekla je Stanija.

- Ja samo naočare za sunce platim 1000 evra - rekao je Asmin.

- I tu majicu sam ti ja kupila. Ti si kupio diplomu na ćirilici, ne znaš ni šta piše na njoj. Pričaj kako si se nervirao kad si birao slike da se šalju. Ja plaćam takse i za to u Americi. Je l' ja plaćam sedam hiljada, a ti tri? Ja sam svoj pentahus platila, a tebi je sve na lizing. Moj nameštaj i moji zidovi su plaćeni. Čujem da sam ogromne pare dobila od tebe, blago meni! Pričaj kako si se brisao sa peškirima od teta Milanke. Tri godine si živeo na sećanju od moje ribice. Deset hiljada su troškovi mesečno, a davao si tri. Ko je koga mesečno izdržavao? Koji auto u Majamiju? Na lizing, ostavio da ja otplaćujem! Ti si živeo u tom stanu. Nisi imao para da ispratiš Majami priču. Ja imam da platim,a ti nemaš. Ajde nastavi klošaru za tri hiljade. Sramota je u kakvom stanu u Lincu živiš i još nije tvoj. Ja imam 20 godina radnog staža u sistemu amričkom. Pljuje moj fakultet koji sam završavala pre nego što sam kročila u javni svet - rekla je Stanija.

- Smršao sam jer nisam jeo u Majamiju od nje! Ona je bila devojka na poziv u Las Vegasu. Taj prsten je kupila sa Pecom Vijagrom u Kini, a onda ga slikala u Las Vegasu - rekao je Asmin.

- S kim sam bila u Las Vegasu? Prošli pet je bio Peca, a sad neko drugi. Ima kompleks od jevreja - pitala je Stanija.

