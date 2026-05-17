Razdvojio me od moje velike ljubavi! Janjuš ironijom demolirao Kačavendu, Anđelo dolio ulje na vatru! (VIDEO)

Iskreni!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Anđelo je uspeo da me razdvoji od moje velike ljubavi, Milene. Ja sam se sklonio jer sam video da je krenulo ozbiljne. Trebao si ti da imaš odnos, baš me smorilo jer sam to bio ja. Ja ti to ne zameram, imao si pravo. Da si znao ja ne bih pričao sa tobom. Stanija, nisi rođena u pravo vreme. Trebala si ranije da se rodiš. Žao mi je što sam tvoju Milanku uvredio. Ispostavilo se da se Milanka i ja znamo. Crvena kosa, malo punija, ujna od mog druga. Ja tebe razumem što žališ za ovimm odnosom. Oko čega se vi borite? Šta ste vi uradili da ste pobednici? Duša me boli! Šaljem Staniju - rekao je Janjuš.

- Ljude boli njeno prisustvo. Jedino sam Amsinovu nominaciju slušao. Ovo je njegov kiks, svako će reći: "Ko te j*be, što si davao". Izdao te! Najviše je pričao o tebi, pričao je sve najlepše, zavoleo te i mislio sam da je jaka ljubav. Kad su krenule priče tu je bio tvoj sadašnji drugar Dača. Nemaš prijatelaj u rijalitiju i ne gledaš nikoga kao prijatelja. Dači odgovara da bude u temi i uz tebe. Dača je bio uz Asmina dok si ti još bila verena, pa ti je to rasturao, a sad je na tvojoj strani. Ti si ubica za crnim stolom, to je iskusan rijaliti igrač. Za 41 godinu savršeno izgledaš. Mnogi bi voleli da su na tvom mestu. Pitao sam te da li si vadila rebra. Bolje što niste ušli u vezu, j*bali bi vam majku, Napolju kad Anđelo proda kuću i dođe. Što se Milcie tiče nemam šta da ti zameram. Ja sam njoj napravio sve da bih sad rekao. Elokventan si i poštuješ porodicu id rugove. Video sam da si vezan i da ti nedostaju. Iskren si i jasan u svakom odnosu. Ostavljam Anđela - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić