Mina podivljala od ljubomore i besa: Viktor se sa osmehom ograđuje od emocija prema Staniji, ona ga ponovo pecnula i izazvala HAOS: Ja njega štitim! (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Stanija i ja imamo odličan odnos i komunikaciju. Malo smo prokomentarisal samo, nismo dva sata pričale o Asminu. Na kratko smo se dotakle tebe i Terze. Prija mi tvoja energija, divna si devojka. Danas sam te pitala da li osećaš nešto sa moje strane i rekla si ne. Anđelo i ja imamo istu komunikaciju. Nikad me nisi uvredio i loše komentarisao. Realan si i najpribližniji si bio u komentarisanju Milene. Ostavljam Staniju - rekla je Sofija.

- Ti si imala izbor da odeš. Mogu samo u situaciji sa Majom da kažem da si oštećena. Ovi ljudi toliko putera imaju na glavama, a da pričaju sa roleksima i pentahusima. Ja bih razmela da se dođe po pravdu, ali ne i po tome da se nadmeću ko više ima. Ti umeš da ponižavaš ljude, to mi se ne sviđa. Kad sve sumiram pred kraj Anđelo je osoba prema kojoj i dan danas imam netrpeljivost. Ne volimo jedno drugo kao ljude zbog toga što smo sve uradili. Da osetim neko peckanje vratila bih ti. Ti si neko ko vrlo dobro zna da ta priča pije vodu, prilagođavaš se ženama. Šaljem Anđela ostavljam Staniju - rekla je Matora.

- Stanija je danas rekla da se ja njoj smeškam, a ja se smejem uvek. Mislim da smo danas rekli ono što smo imali. Ja se tebi nikad nisam nasmejao. Ti si ustala i ostavila prostora za neke stvari. Ja sam Sofiju i Aneli provukao, a ne nju. Ja sam rekao:" što ne dolazi vama da ja vas muvam" - rekao je Viktor.

- Jesam li ja tebe muvala? - pitala je Stanija.

- Ti si se meni danas obratila. Ja sam tebe hvalio, a ti si meni na kvarno uvukla i nastavila si to da radiš. TI danas opet ostavljaš prostor da se ja tebi smešak i govoriš da možeš biti iskrenija, a znaš da i ja iskren mogu biti - rekao je Viktor.

- Ja tebe ovde čak i štitim - rekla je Stanija.

- Evo sad opet ostavljaš prostor. Ja prema tebi ništa ne osećam, nemam emocije i ne smeškam ti se. Džabe G klase, ono što možemo mi na nogama ne mogu oni u avionima! Ostavljam Staniju - rekao je Viktor.

- Štitim ga zbog godina i jer je iz mog grada. Pogrešila sam što sam rekla da me gledao. Ceo ovaj haos je nestao zbog dve pavlake. Gledamo nastavak. Viktor mi se nikad nije udvarao i muvao. Njegova priroda je da se smeška. Danima dobacuje, a ja mu kažem da se smiri. Od malenog me boli glava! Mini sam rekla da ja nisam njen problem. Mina me krivi ni za šta, a on koristi što ga štitim - rekla je Stanija.

- Kvarno i perfidno radiš! Nisi ti meni problem, imam probleme zbog mojih greški. Ti si se upetljala u moju vezu! - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić