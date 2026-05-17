Burna noć u Eliti: Čak pet takmičara nominovano za izbacivanje!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u Belu kuću ušla voditeljka Ivana Šopić i održale su se još jedne "Nominacije", a takmičari su sinoć birai između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asmin Durdžić.

- Dane ja za mene mala maca! Sedam meseci puta šest i po hiljada evra, osiguranje... To su samo sitnice koje sad mogu da nabrojim u glavi. Dao sam joj 20 hiljada dolara da ne bi izgubila papire. Imala je 20 letova, to ti je samo na letove 20 hiljada evra i onda ona spominje da sam ja trošio njene pare. Ja sam bio nekoliko puta smao kod nje u Rumi u pethausu koji nije pentahus - rekao je Asmin.

Žestoka svađa Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića se nastavila.

Na red je došla Aneli Ahmić koja nije štedela reči pogotovo kad je Stanija u pitanju.

- Sa Stanijom sam završila svaku raspravu. Ne diraj mi porodicu i neću te dirati. Nije mi prijatno da slušam o bilo čemu. Ja izlazim iz ove priče i izašla sam. Odlučila sam da se sa njim ganjam po sudovima. On više nije otac mog deteta! Imala sam pravo da iznesem sve o vama i kažem šta se i kako desilo, a evo vas nakon tri godine pričate njagore stvari, a ja sam bila najgora i najomraženija žena. Anđelo je ispao loš prema meni u nekim situacijama. Smatram da ja nisam zaslužila da tao pričaš o meni. Kako ti nisam odvratna ako nisam ta osoba? - pitala je Aneli.

Maja Marinković jedva je dočekala da žestoko oplete po bivšoj drugarici Staniji.

- Anđelo je mnogo dobar momak. Mislim da si ispravan, pravi prijatelj, jako lepo si vaspitan i poštuješ žene. Prema meni je uvek imao poštovanje i nikad me nije uvredio. Jesmo se udaljili, ali to ne menja moje mišljenje o njemu. Ja sam se kao nešto povukla, kome?! Ako sam najgora da bude kako treba. Mislim da si loša osoba i vređaš tuđe porodice. Izvrćeš sve što može. Luda si za Asminom i taj odnos te boli.Kontradiktorna si u svemu. Sačuvaću Anđela - rekla je Maja.

U nastavku emisije došlo je do brutalne svađe između Anđela i Danila Dače Virijevića.

- Jedino ti imaš kompleks jer nosiš patike na platformu. Ne znam gde kupuješ? Rekao si da imaš kompleke zbog listiva debelih i onda nosiš široke farmerke. Kome ti goovriš o kompleksima? Ti si klinac koji je uzimao hemiju - rekao je Anđelo.

- Svima se uvlačiš i nikome ne smeš da kažeš ono što kažeš meni. Ti si jedna potuljara! Mene ne možeš da obmaneš! - rekao je Dačo.

Kad je na red došla nominacija Milene Kačavende nastao je opšti haos i nova žestoka svađa sa Anđelom.

Uroš Stanić kao nikad do sad razvezao je jezik i žestoko opleo po Staniji i njenom ponašanju za koje je imao silne zamerke.

- Ona me mrzi! Asmin je rekao da joj je brat gej i da zbig toga ima mržnju prema meni. Ona je jedna dama u pokušaju koja se prosula ove godine i koja se degradirala i samuništila. Postala je nudljilja i začin c u vezama. Ona sve više i više tone. Stao sam na nejnu stranu kad je ušla. Zar nije njena najveća ljubav bio neko koga naziva bauštelcem i miškom piškom. Prodavala je sebe zarad para. Kim Kardašijan, Ana Korać, e one su starlete. Ti si jedna nesrećna osoba koja je nezadovljna svojim žviotom. Ti živiš Instagram život. Tebe j*bavaju! Gledala si crtaće samo zbog novca - rekao je Uroš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Anđelo je uspeo da me razdvoji od moje velike ljubavi, Milene. Ja sam se sklonio jer sam video da je krenulo ozbiljne. Trebao si ti da imaš odnos, baš me smorilo jer sam to bio ja. Ja ti to ne zameram, imao si pravo. Da si znao ja ne bih pričao sa tobom. Stanija, nisi rođena u pravo vreme. Trebala si ranije da se rodiš. Žao mi je što sam tvoju Milanku uvredio. Ispostavilo se da se Milanka i ja znamo. Crvena kosa, malo punija, ujna od mog druga. Ja tebe razumem što žališ za ovimm odnosom. Oko čega se vi borite? Šta ste vi uradili da ste pobednici? Duša me boli! Šaljem Staniju - rekao je Janjuš.

Mina Vrbaški poludela je tokom emisije jer je Viktor odlučio da sačuva Staniju, zbog čega je počela da divlja.

U nastavku noći Staniji je pukao film, pa je žestoko odbrusila Mikiju Dudiću.

- Ni ja se ne sećam tebe. Nisi bio ni na mapi, nemoj da foliraš. Ti si se napio i udvarao si mi se, rekla sam ti da se ne blamiraš - rekla je Stanija.

Na samom kraju večerašnje emisije "Nominacije" voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su takmičari izglasali Staniju Dobrojević i da će ona ići u izolaciju i boriti se za svoj opstanak u Beloj kući.

Pored njega takmičari iz kuće odabranih za izbacivanje nominovali su Milenu Kačavendu, Aneli Ahmić i Teodoru Delić, dok je najmanje SMS glasova imao Ilija Pečenica.

Autor: A. Nikolić