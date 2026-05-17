DOLAZILI SU U MESARU, GRLILI SE I LJUBILI: Danetov poznanik Saša obelodanio sve o njegovom odnosu sa Sofijom, pa istakao: ONA I NJENA MAJKA SU ŽELELE DA...

Stavio sve karte na sto!

Jovan Ilić - Joca novinar, obišao je Severnu Makedoniju, kako bi istražio mesta na kojima su zajedno bili učesnica ''Elite 9'' i Dane (70), s kojim je letos boravila tamo. Danetov poznanik Saša, otkrio je da su njih dvoje zajedno posećivali jednu lokalnu mesaru, usled čega su se držali za ruke i delovali veoma zaljubljeno.

Šta se dešavalo između Sofije i Daneta?

- Nekoliko puta sam ih video. Išli su u mesaru, držali su se za ruke, nasmejani su bili. Delovali su zaljubljeno. Ona je delovala zaljubljenije od Daneta. Ona ne može da demantuje, ona je bila ovde više puta, po pet, šest dana. Ljubili su se. On ima šezdeset osam godina, isti je kao pre četrdeset godina. On je jedan od većih mangupa. Imao je mnogo žena, pravi je frajer.

Da li mu je ovo najmlađa s kojom je bio?

- Ne, imao je mlađe. On je imao manje probleme sa zdravljem, ali ga ne sprečava to da ima devojke. On je veoma imućan. Mislim da su Sofija i njena majka mislile da će da im prepiše sve što on ima.

Šta se tačno dopalo Danetu kod Sofije?

- Lepa je Sofija, atraktivna i mlada. Majka joj je takođe lepa. Možda je i baka lepa, baka je, koliko znam, mlađa od Daneta.

Koliko je Dane davao Sofiji para do sad?

- Mislim da joj nije toliko davao. Nije bilo šanse da ga prevare, jer je ipak on uvek bio veliki mangup.

Autor: S.Z.