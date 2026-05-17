ŽELELA JE DA IMAJU DECU: Danetov prijatelj progovorio o Sofiji, otkrio koliko je često boravila kod njega u Skoplju

Joca Novinar se uključio u danas uživo u "Premijeru Vikend specijal". Joca se trenutno nalazi u Makedoniji, tačnije u Skoplju gde će razgovarati sa svedocima odnosa Sofije Janićijević i sedamdesetogodišnjeg Daneta.

Joca je razgovarao sa Safetom, najboljim prijateljem Daneta, čoveka koji je bio u odnosu sa Sofijom Janićijević.

Na samom početku razgovora Safet je otkrio kako su se Sofija i Dane upoznali:

- Oni su se čuli nakon Elite 8, dopisivali su se, pa su odlučili da se vide, ali gde su se videli ne znam. Moram da kažem meni je to nije bilo mnogo čudno za njih dvoje, znajući Daneta, jeste on stariji, ali je dugogodišnji švaler, a njih dvoje su se lepo slagali - rekao je Safet pa se nadovezao:

- Sofija jeste govorila majci da je Dane fan, ali vremenom nije moglo da se sakrije, njih dvoje su često išli jedno kod drugo, ona dolazila u Skoplje, on je išao ui Ralju. Oni su bili zaljubljeni, grlili se, ljubili se. Ona mu je skakala na vrat, grlila ga. Moram da kažem oni su dolazili i kod mene, i ja sam išao kod Daneta. Ona je spavala po par dana kod njega i to su svi videli i znali. Oni su sve vreme šetali zajedno, i nosili su oboje prstenje, koje je Dane kupio - rekao je Safet.

Jocu je zanimalo da li su Dane i Sofija bili intimni:

- Ne mogu da kažem to, ali moram da kažem da kod Daneta nema zasebne sobe, tako da to što je Sofija govorila da je spavala u drugoj sobi, nije moguće. Moram da kažem da je Sofija govorila da želi da imaju dvoje dece, ona je to njemu govorila, ja sam bio prisutan.

Autor: N.B.