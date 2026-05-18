Gleda me i smeška mi se: Viktor raskrinkao Staniju do srži, pa priznao da li će Mini pružiti novu šansu! (VIDEO)

Neočekivano!

Viktor Gagić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu sa Minom Vrbaški.

- Viktore, kako si? - upitao je Darko.

- Pa onako, spremao sam giros za mene i moju bivšu devojku. Ona mene jeste slagala i sve to, ali opet moram da gledam i koliko je ona bila pažljiva prema meni za pet meseci. Hteo sam neko vreme da ohladim glavu, ali ne da mi se - rekao je Viktor.

- Je l' ćeš se pomiriti? - upitao je Darko.

- Pa ne znam iskreno, sve je i dalje sveže. Ona meni fali, ali opet provodimo vreme zajedno i isto je kao da smo u vezi samo nema tih glavnih stvari. Pada mi teško posle pet meseci kad legnem sam u krevet - rekao je Viktor.

- Video sam da si obavio razgovor sa Stanijom? - rekao je Darko.

- Ja sam sve radio ispred Mine i komentarisao svake devojke, šta god da sam radio to sam radio na njene oči. Stanija je juče ničim izazvana uletela u radio i izdrala se na mene zbog toga što sam ja rekao da su ona, Sofija i Aneli pričale o meni. Sinoć opet dođe i kaže da ona mene štedi, šta ona može da kaže? Ja imam da kažem za nju, a ljudi mogu da potvrde šta je ona radila pre dva dana u ogledalu. Ja sam juče bio u bazenu i ona je na stepenicama sedela s Dačom i smejala mi se sve vreme - rekao je Viktor.

- U priči imamo i Sofiju - rekao je Darko.

- Milan je otkrio da je ona pre Elite izjavila da ću biti njen, a za nju ne znam iskreno ni šta bih rekao. Ne bih voleo da budem s njom, meni je najbitnije iskrenost i ako je već nisam imao sa Minom onda mi s njom tek ne treba. Ona priča o meni, ne ja o njoj - rekao je Viktor.

Autor: N.P.