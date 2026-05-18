Zahvalan Bogu što se rešio sramote: Terza i dalje u šoku zbog veličine Sofijinog želuca, žestoko je napljuvao! (VIDEO)

Pakao!

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Terza, kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Mnogo lakše, kao da sam skinuo neki teret sa leđa i sramotu koju su svi videli napolju. Ona ima ogroman želudac, spremna je na sve da dođe do cilja - rekao je Terza.

- Kakvu potrebu ti imaš i dalje prema Sofiji, pa i dalje si tu da je savetuješ? - upitao je Darko.

- Video sam da je plakala i ne volim da je vidim u takvoj situaciju, skupljalo se i meni i onda je izvređam. Imam bes prema njoj jer smo imali planove i maštao sam, a ne mogu da verujem dokle je žena išla da me laže. Bar da mi je rekla, pa je ne bih gazio pred svima. Ona sama kaže da ne zna šta da radi i da je neke stvari sj*bala, ali to je i istina. Ona nema sramotu, može da radi sve i ništa joj nije problem samo što je očekivala da to neće nikad izaći jer kao neće se deda sigurno baviti skrinšotovima - rekao je Terza.

- Rekao si da od danas gaziš sve, ali da ti je Asmin prvi na tapeti - rekao je Darko.

- Tako je, sve mi se skupilo apsolutno. Meni se on izbrecao i izmangupirao, ali rođo nisam ti ja ovi digitalci da se on dere na mene. Morao sam da mu pokažem da vidi čovek da nema zezanja, a posle je on sam spustio loptu sa mnom. Razočarao me svojim postupcima i šta je sve dozvolio sebi ovde je strašno. Ljudi su ga poštovali i imao je autoritet, ali sad apsolutno ništa od toga jer je sve izgubio. Neću više nikome da ćutim, on meni ništa ne znači u životu - rekao je Terza.

- Da li je Dačo uništio Kačavendu u subotu? - upitao je Darko.

- Oni se nešto ne mirišu već dve tri nedelje, Dača i sam ističe da hoće da bude voditelj dok je Kačavenda u fazonu rijalitija prosto ona voli to. Ne mirišu se i to je jasno, a ja ne bih da se mešam u svađu Sofije i Milene jer koliko sam načuo nije uopšte naivna priča oko Kačavendinog razvoda. Ne znam kako Milena poznaje Cakija, ali po Sofijinoj priči su mu mnogi prijatelji sa Novog Beograda i ima ozbiljne ljude oko sebe. Verujem da zna dosta stvari, ali ajde neću ništa da pričam. Ne verujem da bi Sofija blefirala jer vidim da i Milena izbegava temu o razvodu - dodao je Terza.

