Pao razgovor posle svega! Sofija jednim potezom pridobila Terzinu pažnju, on ne okleva ni tren: Tebi je teško što nis sa mnom (VIDEO)

Neočekivani obrt pred svima!

Nakon završenog Sofijinog intervjua sa Darkom Tanasijevićem, pao je razgovor između Sofije i Terze.

- Dođi da te pitam nešto. Što si rekao Darku, je l' si ti spavcao sa Jovanom - započela je Sofija.

- Ne bre. S*ks i to, ne bre majke mi moje, brata mi - rekao je Terza.

- A šta si mu rekao za mene? Je l' si rekao da te gledam, da ti dobacujem - pitala je Sofija.

- Ne. Rekao sam samo da mi je žao kad vidim da plačeš. Tebi je teško što nis sa mnom - rekao je Terza.

- Zašto se ti svađaš sa mnom inače? - pitala je Sofija.

- Zato što imam bes. Voleo sam te, imam bes u sebi. Imam bes u sebi kad te vidim, i ovo što radiš sa Viktorom. Ispadaš kao prošle godine sda Markom i Sanjom Grujić. Ispadaš nemoralna i ovako si - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović