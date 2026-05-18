Želi opet istu priču: Bebica siguran da Đukić namerno pecka Teodoru, urnisao ga prozivkama! (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o Filipu Đukiću.

- Bebice, kako je sa Teodorom? - upitao je Darko.

- Odlično, otkad smo se pomirili super funkcionišemo. Mi smo morali izgleda da prođemo sve ovo da bi sada bilo savršeno. Drago nam je oboma što ovako funkcionišemo, stvarno je sve kako treba i nemamo opterećenje da uhodimo i pratimo neke stvari - rekao je Bebica.

- Šta je sa Đukićem, pa svako malo postavlja Teodori pitanja? - upitao je Darko.

- Mislim da bi on voleo da vrati priču jer njegovo ponašanje sada nije normalano. On mene nominovao zato što se setio nečeg što je bilo pre četiri meseca, a ja posle ustanem i izvređam ga dok on ćuti i ne odgovara mi ništa. Ko god ovde kaže da mu nije bitan plasman, taj se najviše bori na kraju. Svi komentarišu da ako on ima ideju da mene nominuje da bi možda Teodora bila sama u kući - rekao je Bebica.

- Kakav ti je odnos Maje i Asmina trenutno? - upitao je Darko.

- Tu više nije problem ljubomora sad je već u pitanju što su oni u tolikim g*vnima da oni ako se raspadnu, biće u još većim. Vidi se da je netrpeljivost tu, ona njega ne može očima da gleda bukvalno i to svi vide - rekao je Bebica.

