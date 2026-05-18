Bez dlake na jeziku! Matora unakazila cimere Elite, Kačavendu pogotovo urnisala prozivkama: Treba da je bude sramota... (VIDEO)

Besna kao ris!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o gorućim temama u Beloj kući.

- Matora, s kojom temom ćemo da krenemo? - upitao je Darko.

- Imam trač da su u rehabu Anita, Luka, Mina i Viktor. Ekipica je opet na okupu, smehotres. Mina mi je postala presmešna, počela je da se breca i meni i Dači koji je od početka s njom. Mina se toliko ponižava, to je strašno. Nismo ni ona, a ni ja u situaciji da sebi dozvoljavamo neke stvari jer porodica mora da nam bude na prvom mestu. Situacija u kući je alaramantna, svi su se uzbudili kao da je superfinale za tri dana. Asmin priča da ga ne zanimaju procenti, a onda ispod pokrivača priča o tome. Oni ne vide ladno da Stanija njih sprda i prcka kad zove milionera da glasa - rekla je Matora.

- Šta se to Dragana poveravala Aneli? - upitao je Darko.

- Pitala sam Iliju i Todićku da li imaju nešto da mi kažu jer je ona kao dobila informacije iz spoljnog sveta. Povlačenje tužbi nje i Kačavende, meni je to apsolutni blam. Sve i da se Dragana loži na Filipa, baš je logično da se poverava Aneli koja je s Filipom u nekom odnosu. Ja sam sigurna u Draganu i mogu da pričaju šta hoće - rekla je Matora.

- Šta misliš o Kačavendi i Dači? - upitao je Darko.

- Ona se sa malim Dačom takmiči i svađa. Dača se njoj našao više od svih ostalih, a ona ga sad gazi. Ja sedam da jedem, a ona kreće da ogovara Daču. Povlačenje tužbi i udruživanje nje i Aneli, ja sam apsolutno šokirana šta žena radi - rekla je Matora.

- Da li Sofija zna nešto o Kačavendinom razvodu? - upitao je Darko.

- Kačavenda je meni u Eliti 7 pričala sličnu priču kao o Vanji, tako da mislim da Sofija nešto zna apsolutno. Sofija ispada smešna i kao da puca iz prazne puške jer neće da odruka nekog tatinog drugara - rekla je Matora.

Autor: N.P.