Kačavenda se plaši Sofijinog raskrinkavanja? Miki Dudić progovorio o aferi razvod, evo šta misli nakon sukoba bivših prijateljica! (VIDEO)

Neočekivano!

Miki Dudić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Kako ti deluju Janjuš i Vanja? - upitao je Darko.

- Mislim da je ona osoba koja nema lošu energiju u sebi, a on meni danas kaže da će je oženiti. Nije očekivao da će naći osobu poput Vanje u rijalitiju, ali meni je baš drago - rekao je Miki.

- Je l' Kačavenda gori od ljubomore zbog njih dvoje? - upitao je Darko.

- Sigurno nije ravnodušna jer pokazuje neku emociju prema Janjušu, ali Vanja je nju postavila na mesto u petak - rekao je Miki.

- Da li Sofija drži Kačavendu u šaci? - upitao je Darko.

- Mislim da se Sofija malo zaletela, ali Kačavenda se malo zakočila nakon što je shvatila da Sofija zna neke stvari - rekao je Miki.

- Da li će Kačavendin brat posle rijalitija ostati tvog prijatelja? - upitao je Darko.

- Ja se nadam da hoće iskreno, nisam imao neku lošu nameru prema Kačavendi - rekao je Miki.

