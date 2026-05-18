U Eliti ima još jedna Tetovka: Milosavi pukao film i obelodanila šok detalje, ova takmičarka igrala oko šipke i glumila animir damu! (VIDEO)

Neočekivano!

Milosava Pravilović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića ove noći, a ona je ovom prilikom govorila o gorućim temama u Beloj kući.

- Kakav ti je Asmin sada? - upitao je Darko.

- Ja kad sam se vratila, nisam ga prepoznala jer to uopšte nije onaj čovek kog ja znam. Mogu samo da vam kažem da on s Majom neće biti napolju apsolutno, ona će njega napasti fizički napolju i uhodiće ga. Tu ljubavi nema, to su malo samo inati. Ja sam primetila da Asmin non stop gleda Staniju, a mislim da ima i emociju. On sad može najbolje da vidi razliku između žena. On će se pomiriti sa Stanijom, a Maja će da izvisi. Vidim ja da on traži način da izađe iz odnosa s njom, ona njega jako nervira - rekla je Milosava.

- Milosava je l' radila još neka učesnica u Tetovu? - upitao je Darko.

- Pa Darko, ti si jako pametan. U pitanju je Dušica koja je za Novu Godinu skočila za vrat i grlila moju Aleksandru deset minuta samo da ona ne bi ništa rekla - rekla je Milosava.

Autor: N.P.